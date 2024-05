Erba troppo alta nei giardini del paese

Cresce a Maresca la protesta per l’erba alta ai giardini sopra il centro del paese. Fine maggio e, come ogni anno, si ripresenta puntuale il problema dell’erba non tagliata dal Comune, sia a bordo strada che in alcuni giardini pubblici dei bei borghi montani. La settimana scorsa la polemica era sorta tra alcuni residenti di Gavinana, per il giardino pubblico a monte del paese, problema risolto dopo le varie proteste. Lunedì è toccato a Maresca, infatti l’erba era veramente alta su entrambi i livelli del giardino anche questo a monte della piazza del paese. Il luogo è frequentato principalmente da adulti, magari accompagnati dai loro cani, visto che non ci sono giochi per bambini, ma è ben ombreggiato e abbastanza "fresco", attrezzato con sufficenti panchine e una fontana, che lo rendono molto apprezzabile a chi vuole un po’ di tranquillità, magari per leggere il giornale o sedersi ad ascoltare il lento scorrere del torrente Maresca. Come tutte le cose belle, purtroppo forse proprio per questo, è considerato poco interessante e la sua manutenzione quasi assente. Diversamente, ai giardini della Stazione, l’altro giardino pubblico, lo sfalcio è stato fatto regolarmente. Certo che per un Comune che si dice a vocazione turistica, certe dimenticanze non sono trascurabili. Siamo nel periodo in cui i "villeggianti" arrivano dalle già calde città, per decidere se tornarci a passare le loro vacanze e l’aspetto curato in ogni sua parte, può fare la differenza. La cura e l’abbellimento di molti aspetti dei paesi sono lasciate alle varie associazioni, Pro Loco, commercianti o semplici cittadini, che nonostante tutti i loro problemi, riescono comunque a fare qualcosa.

Andrea Nannini