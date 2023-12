Epatite C: test gratuiti alla Coop di viale Adua e nei centri sanitari

Test di screening gratuiti per l’epatite C oggi nelle sedi dell’Asl Centro, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato. A Pistoia sarà aperta la sede di Viale Matteotti, dalle ore 11 alle ore 17, e il test si potrà effettuare anche presso la Coop di viale Adua dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 e presso il giardino della Misericordia, in via Bonellina, dalle 15 alle 18. A Buggiano in via della Stazione il centro sarà aperto dalle ore 15 alle ore 18. A Montecatini Terme in piazza del Popolo sede aperta dalle 15 alle 18. L’invito alla campagna di screening è rivolto ai cittadini di età compresa fra i 34 e i 54 anni. Il test di screening che si esegue in pochi minuti con un pungidito, consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Il campione di sangue viene analizzato in tempo reale ed il risultato è comunicato in pochi minuti e viene rilasciato anche in forma cartacea.

Al momento non esiste un vaccino efficace contro l’epatite C, quindi l’unica strategia per la tutela della salute è identificare prima possibile chi si è inavvertitamente infettato per eliminare il virus con farmaci specifici. Se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate. La terapia è semplice (compresse orali), rapida (durata 8-12 settimane), efficace (il virus viene eliminato in oltre il 95% dei casi) e senza o con minimi effetti collaterali. Grazie all’uso di questa terapia negli ultimi anni si è assistito a una drastica riduzione della morbosità e mortalità e ad una quasi completa eliminazione del ricorso al trapianto di fegato correlato all’infezione da HCV.

Tutte le informazioni e le indicazioni operative per partecipare allo screening sono disponibili sul sito dell’Azienda USL Toscana Centro, (il banner in Homepage), ma anche la pagina del sito della Regione Toscana dedicata all’ Epatite C (https:www.regione.toscana.it-testiamoci-per-l-epatite-c).