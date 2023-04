Energia, ecco il piano "Mobilità sostenibile e fonti rinnovabili per l’indipendenza"

di Patrizio Ceccarelli

PISTOIA

Indipendenza energetica e mobilità sostenibile: due progetti distinti, nati nell’ambito delle attività di coordinamento svolte dalla cabina di regia del Piano strategico di sviluppo del territorio pistoiese, sui quali è stato fatto il punto ieri nel corso di un incontro che si è svolto nella sede della Fondazione Caript, al quale hanno preso parte i rappresentanti degli enti promotori: Fondazione Caript, Provincia, Comune di Pistoia e Camera di commercio di Pistoia e Prato.

"L’obiettivo, per quanto riguarda le comunità energetiche – ha spiegato il presidente della Provincia, Luca Marmo – è arrivare a rendere il più possibile autonoma dal punto di vista delle necessità energetiche la provincia di Pistoia, combinando gli interessi più diversificati nella costruzione di un processo che punta certamente all’efficienza energetica, quindi al rispetto dell’ambiente, ma anche e soprattutto a creare una grande idea di comunità nell’ambito del territorio pistoiese. Il progetto dedicato alla mobilità sostenibile si pone, invece, l’obiettivo di connettere arterie principali e strade di viabilità secondaria, per consentire ai viaggiatori una mobilità sempre più ‘green’ e fungere da volano di sviluppo del settore turistico secondo il medesimo concetto di sostenibilità".

"Questo percorso nasce dalla volontà di lanciare lo sguardo sul lungo periodo, quindi – ha aggiunto il presidente Marmo – abbiamo attivato negli ultimi mesi un processo che dal nostro punto di vista è altamente virtuoso e che punta alla costruzione di un piano strategico per l’intera area provinciale, dove sono coinvolti il Comune capoluogo, la Provincia, la Fondazione Caript e la Camera di commercio e dove c’è un’articolazione organizzativa che punta a tenere insieme l’intero territorio pistoiese".

"Fonti energetiche rinnovabili e mobilità green sono tra i punti chiave della transizione ecologica, che è il tema al centro dei più importanti programmi di investimento a livello europeo – ha evidenziato Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Caript, illustrando il progetto di grande interesse territoriale – Su questi punti sono articolati i progetti che la Fondazione sta sostenendo, assicurando risorse e competenze, perché riteniamo che possano davvero essere in grado di determinare un cambiamento positivo nel segno dello sviluppo per il nostro territorio. Molto rilevante, per il loro successo, sarà il livello di coinvolgimento e di partecipazione che riusciremo a ottenere da parte di istituzioni, imprese e comunità locali".

Per la Camera di commercio ha partecipato la consigliera Elena Calabria, evidenziando il fatto che "la sostenibilità è diventata un percorso necessario e solo adottandola riusciremo a ottenere benefici, non solo di tipo sociale e etico, ma anche di crescita e di successo".