Energia dall’inceneritore "Gli utili alla chiusura e alla ricoversione" Ecco il sì del consiglio

Gli utili di Cis derivanti dalla vendita di energia devono essere destinati alla chiusura e riconversione dell’inceneritore, con priorità agli interventi di bonifica dell’area. Questa la volontà del consiglio comunale di Agliana che, giovedì sera, ha votato all’unanimità la mozione del gruppo consiliare Partito democratico-Agliana insieme, rafforzata da un emendamento di Forza Italia proprio per dare priorità alla bonifica. Massimo Vannuccini (capogruppo Pd-Agliana insieme) ha illustrato la mozione, rilevando che in commissione consiliare il presidente di Cis Spa Edoardo Franceschi aveva riferito del miglioramento dei conti della società, per il significativo aumento di entrate derivanti dalla vendita di energia elettrica a condizioni particolarmente vantaggiose e insolite, in ragione del prezzo particolarmente elevato di fornitura dell’energia agli utenti utilizzatori. "Il significativo accrescimento delle entrate per Cis – si osserva nella mozione – permette non solo di porre in sicurezza il pagamento delle ultime rate dei mutui, ma determina anche la possibilità di distribuire ai tre Comuni soci, Montale, Agliana e Quarrata, utili da applicare ai bilanci degli enti". Poiché il sindaco di Agliana, Luca Benesperi, aveva inizialmente espresso in commissione la sua posizione favorevole alla distribuzione degli utili ai tre Comuni, il gruppo di opposizione Pd-Agliana insieme ha presentato la mozione chiedendo di non distribuire gli utili finché: "Non saranno chiaramente definiti i tempi di chiusura e riconversione dell’inceneritore e non siano state individuate le risorse e il soggetto che provvederà alla riconversione, destinando tutte le risorse alla copertura dei debiti, alla bonifica e alla riconversione dell’impianto".

La capogruppo di Forza Italia, Francesca Biagioni, ha presentato un emendamento in cui si specifica che la destinazione degli utili deve avere come finalità prioritaria la bonifica dell’area: "Destinando a questo scopo i dividendi da qui alla riconversione, perché la situazione è ancora incerta, anche se Cis ha accantonato una somma". Il sindaco ha riferito che all’inizio era favorevole alla distribuzione degli utili ai Comuni, come lo era il sindaco di Quarrata: "Ma nell’ultima assemblea ho condiviso questo emendamento con gli altri sindaci. Anche se il nostro obiettivo è quello che la bonifica sia a carico di chi riconverte l’impianto, non possiamo al momento quantificare l’importo quindi è opportuno destinare a questo scopo gli utili". Nella discussione è stata riportata l’attenzione anche sul ristoro, che va tutto a Montale che ha l’impianto, ma Agliana subisce le emissioni.

Piera Salvi