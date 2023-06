Enduro annullato. "Vogliamo consiglio comunale per parlare dei danni"

Si è tenuto al Lupo Bianco di Abetone un incontro tra gli operatori economici di Abetone per valutare le iniziative da assumere dopo la cancellazione della manifestazione “Abestone 2023“ per "il danno economico e d’immagine subito", hanno ribadito a più riprese. "La prova di campionato mondiale di enduro – scrive Andrea Formento, presidente del Municipio di Abetone – rappresentava la più importante manifestazione del programma estivo della Montagna Pistoiese, con ricadute in termini di presenze e di immagine che nelle due edizioni fino ad ora svolte avevano raggiunto livelli inimmaginabili".

Il fatto segue, per le solite motivazioni, l’annullamento del campionato Italiano di Trial che era previsto nell’ultimo week end di giugno. "Ad oggi – continua Formento – dobbiamo rilevare che dopo una stagione invernale non certamente positiva ed un inizio di stagione estiva decisamente critica a causa delle condizioni meteo vedersi annullare due manifestazioni di questa importanza economica rende ancora più difficile poter continuare ad operare economicamente in questa montagna".

All’incontro hanno partecipato numerosi operatori – rappresentanti del Comune di Fiumalbo, Formento e i consiglieri comunali Veronica Scandagli e Franco Ballantini oltre all’organizzatore dell’evento Michele Bosi, presente in video – ed è stato organizzato sotto l’egida della Proloco di Abetone con il suo presidente Marco Landini ed il promotore Leonardo Pasquesi.

Al termine dell’assemblea i rappresentanti delle aziende del territorio hanno condiviso la proposta di una richiesta di convocazione del consiglio comunale di Abetone Cutigliano da parte dei consiglieri Fomento, Scandagli e Ballantini in cui venga affrontata la problematica emersa con l’annullamento della manifestazione.

Andrea Nannini