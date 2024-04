Emporio sociale, cresce il bisogno: "Chiederemo altri e nuovi sostegni"

"L’Emporio sta attualmente rispondendo alle necessità di 63 nuclei familiari, ma posso dire che ce ne sono altrettanti in attesa e che le attuali risorse non sono sufficienti. Ci stiamo quindi muovendo da tempo alla ricerca di altre fonti, in modo da poter dare una risposta anche a loro". A fare il punto è Daniele Bellini, esponente dell’Associazione di volontariato Pozzo di Giacobbe che gestisce l’Emporio Sociale. Si tratta del "supermercato speciale" nato nel 2017 con il sostegno del Comune di Quarrata, rivolto alle fasce economicamente più deboli della popolazione e attrezzato come un mini-market: ci sono i prodotti sugli scaffali e nei banchi frigo, con i cestelli ed i carrelli, con la cassa. L’unica differenza è che vi si può accedere dopo aver fatto richiesta ai servizi sociali del Comune e non si paga in euro, ma in "punti".

Proprio pochi giorni fa il Comune ha affidato oltretutto una nuova fornitura di frutta e verdura per il market sociale (a fronte di circa 25mila euro) ad un’impresa di Borgo a Buggiano. E l’Emporio continua a lavorare a pieno ritmo: in questi primi tre mesi dell’anno, sono già stati distribuiti ai cittadini in difficoltà 7.679 kg complessivi di generi alimentari. Sono attualmente 168 le persone che riescono ad andare avanti anche grazie all’appoggio dell’Emporio, ma la struttura riesce a quanto pare a soddisfare circa il 50% delle richieste d’aiuto pervenute sotto questo profilo. Ecco perché i volontari stanno attivandosi alla ricerca di ulteriori soluzioni, considerando anche che a fine anno scadrà la convenzione con il Comune.

"Durante la pandemia avevamo numeri più critici, ma potevamo contare su maggiori risorse da parte del Comune e su numerose donazioni da parte di aziende private, che ci hanno permesso di far fronte all’emergenza in maniera più efficace – ha ricordato Bellini – adesso alcune condizioni sono venute meno, senza considerare i rincari dei generi alimentari". Anche per questo, in chiave futura, l’associazione sta a quanto pare producendo un documento che contiene le linee guida del "nuovo" Emporio, in vista della nuova convenzione con il Comune. E che, fra le varie cose, chiede all’ente uno sforzo ulteriore per contrastare più efficacemente le criticità emerse. "Ci stiamo lavorando – ha confermato Bellini – l’obiettivo è quello di cercare di ampliare la platea dei beneficiari dell’Emporio, alla luce delle richieste".

Giovanni Fiorentino