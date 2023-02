Emergenze, la centrale unica "Ma non chiuderemo niente"

Il timore di molti è che la riforma sanitaria si traduca, nei fatti, in un impoverimento dei servizi al cittadino. Su questo, però, i vertici regionali hanno voluto chiarire la loro visione. "Con la riforma le guardie mediche non verranno affatto chiuse, verranno semplicemente riorganizzate negli orari – precisa l’assessore Bezzini –. I cittadini avranno comunque la possibilità di ricevere assistenza ovunque e in ogni momento. La riorganizzazione è una necessità: abbiamo risorse professionali numericamente scarse e quello che abbiamo dobbiamo renderlo più produttivo possibile". Il nuovo accentramento dei servizi al cittadino si tradurrà anche nella creazione di una nuova centrale unica regionale che risponderà al numero 116117. "Si farà a Firenze – prosegue Bezzini – ma permetterà di poter accedere in ogni area della regione ai servizi non emergenziali della Asl Toscana. Tutti avranno accesso agli stessi standard di servizi: questo è un qualcosa a cui teniamo particolarmente".

Sulle voci di riorganizzazioni attorno alla Cross di Pistoia, Bezzini taglia corto: "La Cross rimane e rimarrà a Pistoia assolutamente". Infine, anche i Cup e i pronto soccorso andranno incontro ad una riorganizzazione. L’Asl, con una nota ufficiale, comunica che "i piccoli ospedali verranno valorizzati, tagliando su ciascuno di loro una specializzazione particolare. Sarà rafforzata la rete dei consultori e svilupperemo ulteriormente la cartella sanitaria unica, con sistemi informatici che fino adesso non hanno comunicato tra di loro ma che, una volta che la riforma sarà a regime, inizieranno a farlo". Stesso standard di servizi per tutti con meno personale a disposizione: questa la sfida non banale che dovrà risolvere la tanto attesa riforma della sanità.

F.S.