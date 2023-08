Emergenza taglio dell’erba Recuperati 300mila euro

Circa 300mila euro di risorse complessive sono state recuperate dalla Provincia di Pistoia per intervenire sulla manutenzione ordinaria e soprattutto per il taglio dell’erba lungo le strade provinciali.

Parte della cifra complessiva era già stata messa in conto nel bilancio di previsione approvato il 29 giugno scorso, mentre l’altra è frutto del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio (con variazione del bilancio provvisorio stesso), approvato nell’ultimo consiglio provinciale.

Decisione che dà seguito alla mozione presentata alcune settimane fa da Nicola Tesi, consigliere provinciale e sindaco di Ponte Buggianese. Tesi difatti aveva rilevato come il piano della Provincia per il taglio dell’erba sulle strade di sua competenza, comprendesse solo parte delle provinciali montane (quelle ricadenti nei comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Sambuca), escludendo però altre 28 altre tratte.

La richiesta era appunto quella di investire maggiori risorse per il 2023 e per il 2024 allo scopo, utilizzando almeno 100 mila euro derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada.

Alla fine, quindi, le risorse sono state trovate e saranno interamente messe a disposizione per lo sfalcio del verde,per una cifra che ammonta a 283mila euro, di cui 100mila euro di risorse non vincolate derivanti dal provvedimento di salvaguardia degli equilibri, ulteriori 100mila euro incassati per le sanzioni legate al codice della strada e già previsti nel bilancio, come gli 83mila euro derivanti dall’accordo quadro per "la manutenzione del verde prospiciente la viabilità di competenza della Provincia per l’anno 2023".

Un intervento utile, ma che non risolve nell’immediato la situazione (prevedibile che lo sfalcio slitti a ottobre) e che in generale non risolve l’annoso problema del taglio dell’erba sulle strade provinciali.

"Le difficili condizioni in cui versano le strade provinciali sono evidenti – spiega il consigliere delegato alla viabilità e sindaco di Montale, Ferdinando Betti –. Arginiamo le criticità, ma abbiamo una grave carenza di risorse finanziarie. Ho convocato una riunione con i comuni per valutare l’ipotesi di una collaborazione tra Provincia e amministrazioni locali per sopperire al carico di interventi., che la sola Provincia non può fronteggiare".

