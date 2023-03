Emergenza passaporti Open day in montagna

Sembra rientrare alla normalità la situazione relativa ai passaporti nella nostra provincia, alle prese per settimana con un "blocco" degli appuntamenti in Questura a Pistoia che aveva fatto venire il panico a centinaia di cittadini. Nella giornata odierna ci sarà un nuovo Open Day per il rinnovo o il rilascio di nuovi passaporti, sulla scia di quanto avvenuto nella Cattedrale di Pistoia un paio di settimane fa con numeri impressionanti.

Il nuovo appuntamento è fissato al centro Maeba in San Marcello Pistoiese: qui, nella giornata odierna fino alle ore 16, è prevista un’apertura straordinaria per la ricezione delle istanze di passaporto. Si potrà fare richiesta di passaporto senza appuntamento ma sarà comunque necessario presentarsi al centro Maeba con tutti i documenti previsti dalla legge, compresi i contributi amministrativi richiesti dallo Stato per queste pratiche.

La lista del necessario si può rintracciare al sito www.passaportonline.poliziadistato.it.

L’appuntamento odierno a San Marcello è stato organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale e precede di un giorno una nuova apertura straordinaria, stavolta a Pistoia. Come ogni giovedì, infatti, in questura a Pistoia dalle 8,30 alle 13 sarà possibile presentare istanza di passaporto da parte di coloro che non sono riusciti ad ottenere un appuntamento mediante l’agenda on line. Resta invece confermate le aperture quotidiane degli sportelli per chi invece era riuscito a prenotare correttamente un appuntamento online. Nelle ultime settimane sono state numerose le segnalazioni di problemi anche da parte dei nostri lettori che hanno affidato alle nostre colonne la loro richiesta di aiuto.