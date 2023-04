Elezioni Rsu Hitachi, si voterà in azienda dall'8 al 10 maggio

Pistoia, 20 aprile 2023 – Dopo oltre un mese di discussioni, polemiche e ricorsi, finalmente è arrivata l’ufficialità: dall’8 al 10 maggio, in orario dei turni di lavoro (quindi dalle 8.30 alle 16.30) si terranno le elezioni per il rinnovo della Rsu di Hitachi Rail Sts di via Ciliegiole, la più importante azienda pistoiese con poco meno di mille lavoratori, fra officine ed uffici, chiamati ad esprimere le proprie preferenze. Questo dopo che l’ITL, Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha dato l’ok alla presenza della lista di delegati della Fiom-Cgil, nonostante le polemiche (soprattutto con la Fim-Cisl) sono state davvero roventi. E proprio la Cisl, a questo riguardo, ha detto la sua sulla vicenda.

«Risolta la nota vicenda delle liste Fiom, entro poche settimane i lavoratori saranno chiamati ad esprimere le loro preferenze per la formazione della RSU 2023-2026 – la nota ufficiale della Fim-Cisl Toscana Nord – Riteniamo che sia stato giusto e anche doveroso verificare che le procedure di presentazione delle liste fossero corrette. Nessuno ha mai inteso escludere altre sigle dalla corsa al voto, ma il rispetto delle regole, della correttezza e della trasparenza devono essere prerogative di ogni adempimento e là dove aleggia il dubbio è giusto fare chiarezza. La procedura di rinnovo è stata aperta dalla Fim-Cisl il 20 febbraio e il 28 dello stesso mese abbiamo presentato le nostre liste dei candidati, c'era tutta la volontà da parte nostra di portare i lavoratori al voto prima possibile. Ora ci siamo, e ne siamo ben lieti, l'unico rammarico che abbiamo è legato alle procedure di voto».

Gli scontri all’interno dell’azienda sono stati feroci, soprattutto nelle officine, dove le elezioni sono l’argomento del giorno oramai da oltre un mese.

«Come Fim-Cisl abbiamo chiesto e caldeggiato la procedura on line per gli impiegati e le urne itineranti per agevolare gli operai, ma entrambi i metodi sono stati ostacolati dalle altre sigle sindacali presenti in commissione elettorale, che probabilmente non hanno interesse ad agevolare il massivo accesso al voto dei lavoratori e di fatto, a molti, impediscono l'adempimento del proprio diritto – concludono dalla Cisl – ricordiamoci che un’alta partecipazione è un forte segnale di rappresentanza e forza in vista anche della trattativa per il rinnovo della piattaforma di secondo livello. Ora sta a voi, lavoratori tutti, partecipare numerosi e decidere chi meglio vi rappresenterà e gestirà i cambiamenti che dovremmo affrontare. Una cosa è certa: noi ci abbiamo sempre messo la faccia e continueremo a mettercela».