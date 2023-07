Elezioni Provinciali a Pistoia, Marmo verso il secondo mandato

È giorno di elezioni in Provincia: dalle ore 8 alle 20, col seggio allestito in sala Vincenzo Nardi in piazza San Leone, a Pistoia, i sindaci ed i consiglieri comunali dell’intero territorio pistoiese si recheranno al voto per la rielezione del nuovo presidente. Uno scrutinio che, alla vigilia, non desta particolare suspence: da un lato, essendo una istituzione di secondo livello, non prevede che i cittadini siano chiamati alle urne e col voto di ciascun rappresentante politico che diventa "ponderato" in base al Comune di appartenenza e la sua rispettiva popolazione; dall’altro l’unica candidatura presentata, ovvero quella del presidente uscente, e sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo che si proietterà verso un secondo mandato dopo aver già svolto quattro anni questo incarico.

Un percorso che è stato comunque insidioso: ad un certo punto, infatti, sembrava che la candidatura dello stesso Marmo fosse in bilico all’interno del centrosinistra che, alla fine, si è comunque ricompattato nonostante fosse pronta una alternativa rappresentata dalla sindaca di Larciano, Lisa Amidei.

Allo stesso pari, il centrodestra è rimasto sostanzialmente fermo: di fronte alla regola che si potevano candidare soltanto i primi cittadini che non vanno al voto nei prossimi 18 mesi, gli unici spendibili erano Alessandro Tomasi (Pistoia), Piero Lunardi (Serravalle) e Marcello Danti (Abetone Cutigliano). Ma, per i più svariati motivi, alla fine nessuno dei tre ha dato la propria disponibilità.

Sullo sfondo, ovviamente, resta l’ipotesi sempre più concreta che la contro-riforma delle Province è oramai vicina all’approvazione e, forse già nel 2024, in contemporanea con le Europee: da qui, per ora, la volontà di non correre. Per la rielezione, a Luca Marmo basterà un solo consigliere o sindaco che si recano alle urne per poter rendere valida l’elezione ma, indubbiamente, questo test può essere indicativo per vedere se gli equilibri interni al consiglio provinciale possono mutare oppure no.

