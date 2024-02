Elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo Domani e sabato si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo di Federcaccia Pistoia. I soci possono votare presso la sede di via Zanzotto 117, presentando la tessera sociale e un documento di identità. Non è consentita la votazione per delega. Per ulteriori informazioni contattare la sede.