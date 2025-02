Edilizia scolastica, la Lega attacca la Provincia: "Non ci sono nemmeno i soldi per le bollette"

PISTOIASono mesi di notevole pressione per la Provincia sul tema dell’edilizia scolastica, fra problemi in via di risoluzione come quello del "Barone de Franceschi" a nuove criticità, leggasi la chiusura dell’Auditorium, fino alla volontà di procedere con progettazioni e studi per farsi trovare pronti di fronte a nuovi bandi. L’ultima notizia in merito è quella del progetto di fattibilità per la ristrutturazione dell’agrario Anzilotti di Pescia, una scelta che non convince i vertici provinciali della Lega.

"Come possiamo credere nelle promesse di un nuovo edificio scolastico, se la Provincia non ha nemmeno i fondi per pagare le bollette? – è la domanda polemica della consigliera provinciale Cinzia Cerdini – una gestione responsabile dovrebbe partire proprio dalla capacità di risolvere i problemi più urgenti, quelli che riguardano ogni giorno e non dai sogni lontani che appaiono irrealizzabili. Se non si riesce a garantire il minimo necessario per il funzionamento delle strutture esistenti, come si può pensare di intraprendere progetti di tale portata?" Un affondo tutt’altro che mascherato quello che arriva dagli esponenti della Lega in Valdinievole che pongono l’accento sulla necessità di garantire il benessere degli studenti ogni qualvolta che si recano a scuola.

"È ora che la Provincia ponga attenzione alle necessità di tutti – aggiunge – non solo quelle che fanno notizia ma anche quelle che, se ignorate, rischiano di minare il benessere quotidiano. Il vero cambiamento non si costruisce su progetti faraonici, ma sulla capacità di affrontare con serietà responsabilità anche i problemi più piccoli".

Sulla stessa lunghezza d’onda si inserisce anche il segretario comunale del Carroccio pesciatino. "Le ipotesi sul tavolo sono ambiziose ma ci dimentichiamo un fattore – afferma il leghista Gregorio Stiavelli –: come sopravviverà l’istituto alle difficoltà che sta affrontando dovuto al calo degli iscritti, a professori che devono lavorare su più plessi con relative difficoltà, per non parlare del fatiscente stato in cui versano strutture in cui temporaneamente vengono svolte le lezioni. Va ricordato che il liceo, per esempio, ha dovuto prendersi carico della telefonia nonché di quella delle reti internet e, oltre alla sede principale, vengono utilizzate altre tre sedi per poter fornire l’adeguata accoglienza".