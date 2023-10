"Ecosistema urbano". Pistoia arranca sempre 92esimo posto in Italia. È l’ultima città toscana

Tre posizioni recuperate rispetto alla classifica del 2022 ma non per questo c’è da stare allegri visto che, all’interno del rapporto "Ecosistema Urbano 2023" pubblicato da "Il Sole 24 Ore" in collaborazione con Legambiente, Pistoia si trova di fronte ad un non lusinghiero 92° posto, prendendo in esame i dati che emergono da numerose rilevazioni effettuate entro il 31 dicembre dello scorso anno. A dire la verità, mettendo a confronto le precedenti graduatorie dei ultimi cinque anni, non sembra essere un report troppo benevolo da queste parti: Pistoia era al 95° posto e, dal 2018 in poi, come miglior risultato ha avuto l’80° piazza del 2021. Alzando lo sguardo all’interno del Granducato, anche da altre parti non va meglio considerando che nei primi 20 posti non c’è nemmeno uno spicchio di regione. Ma non c’è certo da consolarsi: Pistoia resta il fanalino di coda della Toscana, staccata del 5% da chi la precede (ovvero Massa Carrara), e la terz’ultima del centro Italia.

Le città più verdi d’Italia sono tutte al Nord, con Trento (87%) che guida il gruppo davanti a Mantova e Pordenone arrivando fino a Pistoia che si attesta al 43%: in pratica la metà di chi è più bravo nel Paese. Entrando nei dettagli delle varie graduatorie, va detto che si rimane o nella parte bassa o a metà del guado senza eccellere in niente. La raccolta differenziata arriva al 50,5%, ultima però in Toscana, ben distante da Ferrara che è la migliore con l’87,6% in Italia ed ancora lontani anche dalla media dei capoluoghi di regione salita al 62,7%. Stessa cosa per la produzione media di rifiuti: Pistoia si attesta a 535,8kg annuo pro capite, cioè quanta spazzatura produce ognuno di noi in dodici mesi, a fronte di una media complessiva di una ventina di chili più bassa. Fra i segnali in controtendenza in un mare di ribassi, c’è la crescita delle isole pedonali che passano dall’89° al 46° posto mentre parametri come l’aumento della motorizzazione all’interno delle città e del verde urbano non ci fanno dormire sonni tranquilli. Abbastanza buono il dato sull’uso del suolo (vedi anche focus dedicato nella pagina a fianco, ndr) col 32° posto ed un voto sopra la sufficienza, mentre è pressoché identico anche il piazzamento (31°) per i consumi idrici domestici con 132 litri per abitante al giorno.

Infine gli aspetti legati a infrastrutture e trasporti: i pistoiesi possono contare su 7 metri equivalenti ogni 100 abitanti di piste ciclabili che corrispondono al 56° posto in Italia ed il 58° per quanto concerne il trasporto pubblico, ovvero ci sono 24 passeggeri sempre su 100 abitanti che utilizzano autobus o treno per i propri spostamenti. Infine il 25° posto assoluto per quello che riguarda le dimensioni della Ztl con 302 metri quadrati ogni cento abitanti che vale la quarta piazza in Toscana dietro i tre poli catalizzatori di turismo, ovvero Firenze, Pisa e Lucca.

