Economia sostenibile. No ai fitofarmaci, sì alle alternative. I ’green heroes’ si confrontano

PISTOIA

Settanta per cento in meno d’uso in agrofarmaci di sintesi (leggi, nella lista, anche fitofarmaci) in favore di ’alternative’ naturali e biologiche, eliminazione al cento per cento dei diserbanti in vaso e tutta una serie di progetti che puntano alla riduzione di erbicidi in pieno campo, preferendogli materiale cosiddetto pacciamante, come corteccia di castagno ’o inerbimento artificiale’. A guardarsi allo specchio (in un ritratto tutt’altro che esaustivo) è l’azienda vivaistica pistoiese Giorgio Tesi Group il cui impegno in termini di sostenibilità è però totale, andando oltre il tema ambientale e abbracciando anche il sociale: nascono così progetti che guardano a un’idea di comunità, che puntano al fare insieme, al bello, a ciò che di positivo può offrire il territorio, costruendo una narrazione che punta ad affascinare.

Li chiamano "Green heroes" ovvero "eroi verdi" e questo è anche l’azienda pistoiese, secondo quel progetto nato nel 2019 da un’iniziativa di Alessandro Gassmann e Annalisa Corrado con il supporto scientifico di Kyoto Club che punta a riconoscere chi nel suo fare impresa si è dimostrato capace di lasciare un’impronta buona nel mondo. Oltre i numeri e i fatti concreti, gli atti ufficiali, ovvero le certificazioni. Perché la Gtg nel tempo ha collezionato una serie di bollini orientati anch’essi alla sostenibilità: nel ‘palmares’ la Emas, le Iso 14001 e 9001 e la Mps classe A, assieme all’ultima arrivata, la Global Gap, che attesta le buone pratiche agricole nella coltivazione delle piante. È nell’idea di fare rete e intessere relazioni di valore che nasce la giornata del 26 gennaio: sarà allora che il padrino del progetto Green Heroes, Alessandro Gassmann, sarà a Pistoia ospite della Giorgio Tesi Group, dove a raccolta arriveranno altri colleghi ‘eroi’, imprenditori illuminati a capo di aziende che scommettono nella rivoluzione verde in settori diversi. Dalla startup pratese che combatte la fast-fashion – con l’evocativo nome di "Rifò" - creando capi da tessuti di recupero e di scarto, alla colla organica prodotta nel comprensorio del cuoio, dal macero alle infinite vite del Tetra Pack, dagli imballaggi sostenibili all’healthcare, gli eroi dell’economia circolare si incontreranno a Pistoia per dare vita a nuove sinergie. All’appuntamento pistoiese parteciperanno anche altre aziende non solo toscane, tutte unite da un’idea vincente di economia circolare e riuso. Guardando a casa nostra, vale la pena ricordare su che scala il gruppo Giorgio Tesi, mezzo secolo di storia, ha la possibilità di incidere in termini di sostenibilità. Oltre alla sede di Pistoia, l’azienda possiede quattro filiali situate a Grosseto, Orbetello, Piadena (Cremona) e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Il gruppo produce tutte le specie e le varietà di piante che richiede il mercato italiano, europeo ed extra europeo, dalle giovani piante agli esemplari di grandi dimensioni, dalle forme geometriche agli alberi per le città e i viali, passando poi per rosai, bonsai e macrobonsai, olivi, agrumi, piante da frutto, piante rampicanti, erbacee perenni e aromatiche, in un mercato globale che guarda a ben sessanta paesi in tutto il mondo.

Linda Meoni