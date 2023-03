"Ecco un’altra batosta dopo i rincari dell’energia e delle materie prime"

"Le imprese non possono continuare a pagare per le inefficienze e la mancanza di investimenti legate alla gestione dei rifiuti: l’aumento della Tari del 19% per le utenze non domestiche nel 2023 è inaccettabile". È netta la posizione di Confcommercio Pistoia e Prato, nel commentare l’imminente stangata – specie per le attività commerciali e produttive – relativamente alla tassa sui rifiuti dell’anno 2023.

"Dopo la batosta patita a causa del rincaro dell’energia e delle materie prime – è l’affondo dell’Associazione, guidata dal presidente Gianluca Spampani – adesso ne arriva un’altra, direttamente da Alia. Avevamo denunciato da tempo il fatto che la mancanza di controlli sull’effettiva efficienza del servizio, specie per quel che concerne la percentuale di differenziata, unita alla carenza di investimenti, avrebbe determinato questa situazione. L’aumento segna, di fatto, il fallimento di questa tassa – aggiungono –. Tassa che, peraltro, risulta essere il frutto di modelli di calcolo che non trovano corrispondenza reale tra la quantità di rifiuti conferiti e le cifre sborsate".

"Eppure – rincara la dose Confcommercio Pistoia Prato – laddove le cose funzionano correttamente la gestione dei rifiuti si trasforma in valore aggiunto per un territorio. Un orizzonte talmente lontano, su Pistoia, da non poterlo nemmeno intravedere. A questo punto non possiamo che chiedere un’immediata sterilizzazione dell’importo della tariffa mediante interventi diretti a sostegno delle aziende – concludono –, pur nella consapevolezza che serviranno soltanto per attutire il problema in mancanza di un radicale cambio di rotta.

albe