Ecco Toscana fashion Scatta l’ora della moda con 150 campionari "Una vetrina nazionale"

Pistoia torna grande protagonista per la distribuzione delle calzature con la tredicesima edizione di "Toscana Fashion". La manifestazione, ospitata all’interno delle serre del Toscana Fair, è in programma dal 5 al 7 marzo. "Collocato in un contesto che esprime al meglio l’anima green del territorio, l’evento rappresenta il crocevia ideale per gli agenti di commercio provenienti dalla Toscana e dal centro Italia, messi nelle condizioni di conoscere, in anteprima, 150 campionari che andranno a comporre la collezione autunno inverno 2023", annunciano i promotori. Una vetrina di grande impatto per gli addetti ai lavori, che potranno confrontarsi così per tre giorni discutendo di nuovi trend e possibili sinergie, allineandosi in modo sempre più performante alle esigenze del mercato.

Per Gianluca Spampani Confcommercio Pistoia e Prato si tratta di un appuntamento che incontra sempre il nostro deciso sostegno per il significato che riveste, oltre che per la qualità e per la quantità dei soggetti che intervengono. Due volte all’anno Pistoia diventa il fulcro del settore per tutto il centro Italia, raccogliendo di conseguenza una visibilità unica. La distribuzione delle calzature resta uno dei settori che hanno espresso maggiore resilienza durante il difficile tempo della pandemia e che, adesso, trainano la ripresa con vigore. Questa nuova edizione ci dà il senso di un evento che stiamo incentivando e fortificando costantemente".

"Toscana Fashion – il commento di Tiziano Tempestini, direttore Confcommercio Pistoia e Prato – rappresenta ormai un tassello fondamentale per il nostro territorio, poiché è in grado di manifestare la forza trainante della filiera della moda nel suo complesso e di questa sua declinazione nello specifico. Da tempo, ormai, la distribuzione delle calzature incontra in Pistoia il luogo ideale per fare sintesi tra le esigenze di produttori e buyer: è una dinamica che pone la città sotto i riflettori nazionali. Confermare lo svolgimento della manifestazione al Toscana Fair permette inoltre – si conclude l’analisi – a chi giunge da fuori di apprezzare pienamente la nostra identità green".

"L’unione tra professionisti che condividono la stessa passione per questo lavoro – dichiara Simone Ramello, presidente dell’Associazione Toscana Fashion – rende questa tre giorni terreno fertile per sviluppare nuove sinergie e consolidare rapporti già esistenti. Una vetrina importante per la città e per gli addetti ai lavori, che sanno di poter attingere da un campionario vasto e qualitativamente notevole per soddisfare i propri clienti. Il grande riscontro delle ultime edizioni ci infonde fiducia per questo nuovo appuntamento". La manifestazione, arrivata alla tredicesima edizione, è organizzata dall’Associazione Toscana Fashion in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato e Fnaarc-Federazione nazionale agenti e rappresentanti di commercio di Confcommercio. Gode inoltre del patrocinio di Federazione Moda Italia – Federazione nazionale, in rappresentanza delle attività del settore moda di Confcommercio, che collabora con l’iniziativa per offrire maggior visibilità verso il target di riferimento, costituito dai negozi di calzature della Toscana e, più in generale, del centro Italia.