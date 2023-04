Ecco le ricette per salvare gli avanzi

Per ampliare il nostro progetto, abbiamo chiesto consigli su come gestire al meglio gli sprechi alimentari alla storica pasticceria "Giovannini" di Montecatini Terme, attiva sin dal 1922. Dalle domande a loro rivolte, è emerso che le rimanenze e gli scarti vengono rilavorati per la produzione di altri dolci, oppure come semplici decorazioni. I prodotti freschi, come latte e panna, se non consumati in giornata, vengono utilizzati per preparazioni che prevedono successive cotture e pastorizzazioni: ad esempio la panna rimanente viene impiegata per la produzione di creme brulée e castagnacci, ovvero dolci cotti. Stesso discorso per il latte, che viene pastorizzato e trasformato in gelato.

Un altro alimento molto importante per la pasticceria sono le uova. Ci è stato spiegato che i tuorli vengono separati dagli albumi e usati per la produzione di creme e pan di Spagna gli uni, e meringhe e lingue di gatto gli altri. Discorso a parte per confetture e conserve che si mantengono a lungo, usate per biscotti e farciture e per i panini salati che vengono quotidianamente consumati senza avanzi.