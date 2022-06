Ecco le regole per votare "Mascherina consigliata"

"È fortemente raccomandato l’uso della mascherina chirurgica per l’accesso degli elettori ai seggi". Lo afferma l’ultima circolare del Ministero dell’interno, che "in considerazione del mutato quadro epidemiologico" non prevede l’obbligatorietà dei dispositivi di protezione per l’esercizio del diritto di voto nella giornata di domenica 12 giugno, quando si svolgeranno le elezioni amministrative per rinnovare il consiglio comunale e scegliere il sindaco, oltre ai cinque referendum in materia di giustizia. Ciascun elettore è comunque chiamato a rispettare le regole basilari di prevenzione e l’uso della mascherina resta caldamente consigliato. Com’è noto si potrà votare nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Il cittadino deve presentare al seggio la propria tessera elettorale, insieme a un documento di identità valido. Chi ha cambiato residenza all’interno del comune di Pistoia, dopo le ultime elezioni, dovrà accertarsi di aver ricevuto il tagliando con l’annotazione della variazione dell’indirizzo e di averlo applicato sulla tessera elettorale. Coloro che non l’avessero ricevuto, così come coloro che avessero bisogno del rilascio del duplicato della tessera elettorale (per smarrimento, furto, deterioramento, termine degli spazi per le votazioni nella tessera), possono rivolgersi all’ufficio elettorale. Oggi e domani l’ufficio resterà aperto ininterrottamente dalle 8.15 alle 18, mentre domenica sarà a disposizione dei cittadini per l’intero orario di apertura dei seggi (dalle 7 alle 23) anche per il rilascio delle carte di identità per consentire all’elettore di votare. Si ricorda che è possibile votare anche con la ricevuta della richiesta di Cie nel caso non sia ancora pervenuta dal Ministero e con un documento d’identità scaduto ma non da più di tre anni. Al termine delle votazioni, si procede allo scrutinio dei referendum. Lo spoglio delle schede relativo alle elezioni amministrative inizierà lunedì 13 giugno alle 14. I risultati comunicati dalle sezioni elettorali sono visibili in tempo reale sul sito del Comune di Pistoia.

Alessandro Benigni