Ecco la tessera solidale Occasione per 985 nuclei

Sono quasi mille nuclei familiari pistoiesi individuati da Inps che hanno ricevuto in questi giorni, direttamente a domicilio, la comunicazione di notifica dell’assegnazione della Carta solidale per l’acquisito di beni alimentari di prima necessità. E’ infatti giunta al termine la fase di recapito, delle lettere con cui il Comune di Pistoia indica le modalità di ritiro delle Carte negli uffici postali. Per ricevere la Carta solidale non è necessario presentare alcuna domanda in quanto i beneficiari sono stati individuati dall’Inps tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari composti da almeno tre persone, residenti nel territorio italiano e in possesso di requisiti specifici. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha messo, poi, a disposizione dei Comuni le liste degli aventi diritto, che a Pistoia risultano essere 985.

Il fondo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei soggetti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 15mila euro è stato istituito dallo Stato con la legge di Bilancio 2023. Va evidenziato che il contributo non spetta ai nuclei percettori di reddito di cittadinanza o di altre misure di inclusione sociale eo sostegno alla povertà erogate dallo Stato, né ai nuclei percettori di Naspi, Dis-Coll o di qualsiasi altra forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria.

Per effettuare il ritiro è necessario presentare alle Poste la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata, un documento di identità e il codice fiscale. Sulla carta, che viene consegnata unitamente al pin, è già precaricato l’importo di 382,50 euro. Carta che è immediatamente attiva, senza necessità di ulteriori adempimenti. In caso di smarrimento o mal funzionamento della stessa, l’ufficio postale provvede alla consegna in tempo reale di una carta e di un pin sostitutivi.

Come detto, la Carta solidale "Dedicata a te" rappresenta un contributo economico statale di importo complessivo di 382,50 euro, erogato attraverso una carta elettronica di pagamento rilasciata da Poste Italiane. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica. La carta, rilasciata da Poste Italiane tramite Postepay, è nominativa e sarà operativa fino al 31 dicembre 2023. La carta potrà essere utilizzata in tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. Con apposita convenzione, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste ha provveduto a stipulare accordi con gli esercizi aderenti, appartenenti alla grande distribuzione e non solo.

albe