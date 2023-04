Ecco la biciclettata 2023 Via all’iter per intitolare l’Auditorium a Maltinti

Gli organizzatori hanno ufficializzato che l’edizione 2023 della "Biciclettata della Salute" si terrà domenica 10 settembre, nella sua classica collocazione come evento di fine estate e che ha sempre portato migliaia di persone a spasso per il centro storico della città in sella alle proprie biciclette con i costumi, le maschere e le creazioni più stravaganti possibili. E non mancheranno le novità per quest’anno che riguardano la "Biciclettata" e non solo. Tenendo presente come quartier generale l’Auditorium di via Panconi, da anni in situazione di degrado e con la necessità di una importante riqualificazione, gli organizzatori hanno inoltrato alla Provincia - ente proprietario della struttura - la richiesta ufficiale di intitolazione dello storico impianto sportivo a Roberto Maltinti, figura fondamentale nella storia dello sport di questa città. Lì è nata la passione per il basket in città, il covo dei "Redskins", i primi derby con Montecatini, la passione a tinte biancorosse che arrivò fino alla Serie A prima che Maltinti decidesse di dedicarsi alla Pistoiese e portarla in Serie B nel 1995. Una richiesta che era già stata avanzata dalla stampa locale proprio nel giorno dell’ultimo saluto a "Robertone" avvenuto nel settembre del 2019 dopo la sua improvvisa scomparsa a soli 71 anni.

Adesso vedremo come andrà avanti questo iter, da collegare soprattutto con la necessità di una riqualificazione dell’Auditorium stesso visti gli investimenti già in essere nella zona su palestra e piscina "Silvano Fedi". E proprio a "Robertone" sarà intitolata, da quest’anno, l’intera manifestazione per ricordare quello che è sempre stato lo starter di questo carnevale in bicicletta. Ulteriore novità è che l’organizzazione passerà in via definitiva all’Ascd "Silvano Fedi" coadiuvata da un apposito comitato dove confluiranno i gruppi spontanei che collaborano con l’evento, come Bottegone ed Itas, i membri rimasti di "Quelli del Cofax". La pedalata sarà valida come "Campionato Toscano Maschere in Bicicletta" e punta a superare i 100mila euro raccolti nelle varie edizioni visto che, fino ad oggi, il contatore è arrivato ad oltre 97mila.

