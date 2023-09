Ecco il Pistoia green forum. Sabato la prima edizione

Sabato 30 settembre alle 15.30 nella sala Maggiore del Palazzo comunale si svolgerà l’inedito "Pistoia Green Forum – il territorio incontra le istituzioni europee e nazionali per disegnare insieme un futuro sostenibile". Pistoia Green Forum è un’occasione di incontro tra chi opera nel settore primario e le istituzioni di livello europeo e nazionale al fine di approfondire i temi legati allo sviluppo sostenibile, alla transizione ecologica e alle politiche di sostegno nell’ambito agricolo. "Il distretto vivaistico pistoiese è uno dei più rilevanti a livello europeo per il settore primario: è un distretto con specifiche necessità, trainante per l’economia del territorio. Sicuramente questo evento non avrebbe potuto avere una sede migliore della nostra città – spiega l’organizzatore Lorenzo Galligani, membro del Comitato Europeo delle Regioni e consigliere comunale di Fratelli d’Italia –. Questo rappresenta la prima edizione di una iniziativa che vorremmo ripetere ed arricchire negli anni, facendone un’occasione di confronto e di riflessione sempre più partecipata".

Con la collaborazione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Comune di Pistoia, al Pistoia Green Forum sono attesi, fra gli altri, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e il sottosegretario al Masaf Patrizio Giacomo La Pietra. L’incontro si svilupperà in tre diversi momenti moderati dal giornalista Giorgio Bernardini.

Il primo, "Sostenibilità ambientale e sociale: dove va l’Europa?", vedrà i contributi dei parlamentari europei Nicola Procaccini (Ecr), Paolo De Castro (Pes) e Nicola Danti (Renew Europe) insieme al già citato Galligani. Nel secondo momento di approfondimenti è in programma "Istituzioni e transizione ecologica: incontro e confronto con le categorie del territorio", interverranno il sottosegretario pistoiese Patrizio Giacomo La Pietra e il vicepresidente e assessore all’agricoltura della Regione Toscana, Stefania Saccardi.

Per la parte conclusiva, "Toscana: il ruolo degli amministratori locali nello sviluppo del settore primario e nel governo della transizione ambientale", parteciperanno il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, il presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo e il capogruppo di Fdi in consiglio regionale Francesco Torselli. Concluderà il Forum il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.