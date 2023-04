Ecco il Campus padel club Vannucci punta sullo sport

Taglio del nastro, ieri mattina, per le nuove strutture a servizio del "Campus Padel Club", gli impianti (tre campi in tutto) che sono stati realizzati oramai da qualche tempo all’interno del Nursery Campus di Vannucci Piante in via Bonellina e che, col passare dei mesi, stanno riscuotendo un successo sempre maggiore. Alla presenza dell’assessore comunale alla promozione sportiva, Alessandro Sabella, di tutta la famiglia di Vannino Vannucci e di chi si occupa della gestione dell’area, è stato possibile accedere ai nuovi spogliatoi digitalizzati, grazie a strumenti all’avanguardia che vengono consegnati ai giocatori al momento del loro arrivo all’interno degli spazi dedicati al padel. In questo modo è possibile lasciare negli appositi spazi, e con la massima sicurezza, i propri beni, oltre a poter usufruire degli spogliatoi in tutto il suo complesso.

Le novità, però, non sono finite qui perché per coloro che si dedicano a questa disciplina sportiva che sta prendendo sempre più campo anche nella nostra provincia, c’è anche un nuovo punto di ristoro all’interno della Club House dove poter consumare qualcosa, sia prima che dopo le partite, e la possibilità di caffetteria e lunch break presso il ristorante del Campus. Traguardi importanti per i tre campi pensati e realizzati dalla Vannucci Piante immersi nel verde: basti pensare che, a fine 2022, con una attività iniziata a pieno regime soltanto da pochi mesi è già tra le cento migliori strutture italiane (su 2.600 complessive) per facilities, location e training. In sostanza, ci si gioca bene, ci si diverte, è facilmente accessibile ed i campi sono di ottima qualità. Anche per questo, a livello tecnico, proprio in questo periodo sbarcano al "Campus Padel Club" anche maestri qualificati che potranno aiutare tutti i praticanti a migliorare la propria tecnica per uno sport consigliato dai 9 anni in su.

Saverio Melegari