Ecco il biglietto d’invito al tavolo della diversità

Elisa Capobianco

Stiamo vivendo un momento speciale che va oltre la fede e il credo. Perché – dopo 85 anni di attesa – il Sinodo della Diocesi di Pistoia vuol essere una "festa" della diversità, dei diversi che si incontrano al tavolo del dialogo. Un tavolo al quale ognuno si siede per dare e prendere qualcosa, senza perseguire alcuna opera di convincimento. Lo scorso 2 febbraio in una Cattedrale gremita è avvenuta l’indizione, ma l’inizio ufficiale del periodo coinciderà con l’Annunciazione del Signore del 25 marzo. "È sicuramente un evento storico – ha affermato il vescovo monsignor Fausto Tardelli – perché segna la vita della Diocesi e la segna in modo molto forte". Per tutti.