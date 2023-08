Ecco il bando della Sds per decongestionare la parrocchia di Vicofaro "Obiettivo mappatura"

Un impegno per andare ad alleggerire l’emergenza in corso a Vicofaro. Questa, in sintesi, la ratio dietro al bando della Società della Salute Pistoiese appena pubblicato, che arriva a seguito dello stanziamento di 30mila euro da parte della Regione Toscana nell’ottica di favorire il decongestionamento della parrocchia di don Massimo Biancalani. Nel documento si cercano soggetti per procedere alla mappatura delle persone presenti in parrocchia e capaci di trovare soluzioni alternative per i migranti fuori da Vicofaro.

"L’obiettivo generale – dichiara la presidente della Società della Salute, Anna Maria Celesti – è individuare soggetti del terzo settore, o gruppi di essi, che abbiano esperienza e professionalità adeguate nell’accoglienza. La volontà nostra, ed espressa dal bando, è quella di facilitare l’attivazione di percorsi adeguati alle esigenze individuali delle persone attualmente a Vicofaro, attraverso dialogo e collaborazione fra migranti, collaboratori e volontari".

Il bando prevede la realizzazione di una serie di interventi, da portare avanti in collaborazione con gli stessi volontari della parrocchia: mappatura di tutte le persone presenti tramite attività di contatto e ascolto; rilevazione dei bisogni delle singole persone, anche tramite la collaborazione con gli enti e soggetti operanti sul territorio e soggetti sostenitori e predisposizione di soluzioni di uscita in collaborazione con i servizi territoriali. "Attenzione ancor maggiore – prosegue Celesti – sarà destinata alle persone con particolare vulnerabilità che verranno affrontate in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, aziendali e regionali".

Dopo una prima fase di mappatura e co-progettazione, il gruppo di lavoro individuato dovrà mettere a disposizione un’équipe multidisciplinare composta da una lunga serie di professionisti. Sul bando si trovano indicazioni per avere almeno un educatore, uno psicologo, un operatore legale o consulente legale, alcuni mediatori linguistico-culturali per le nazionalità presenti e un referentecoordinatore con esperienza in materia di immigrazione.

Ma negli obiettivi del bando c’è anche altro, come rileva la stessa presidente Celesti: "La volontà è di attivare un presidio, in collaborazione con gli enti del territorio, orientato all’incontro di tutte le persone presenti nella Parrocchia, anche in orario notturno". Dagli incontri, sempre secondo il bando, dovrebbero scaturire "schede per la definizione dei percorsi individuali; attivare interventi diretti ai beneficiari, al fine di facilitare percorsi di presa in carico in base ai bisogni rilevati, in accordo con la SdS stessa".

l termine ultimo per la presentazione delle proposte è fissato per il 6 settembre 2023. Meno di tre settimane, insomma, per capire se questo bando avrà maggior fortuna dei precedenti. Con un occhio di riguardo anche a ciò che succederà lato Prefettura, sempre in prima linea per cercare nuove strutture per l’accoglienza dei migranti in virtù del boom di arrivi che sta caratterizzando il mese di agosto.

Francesco Storai