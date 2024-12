Ecco i nomi degli amici che credono nel progetto

PISTOIA E VALDINIEVOLE

Insieme si potrà forse andar più lenti, ma sicuramente si arriva più lontano. E questo calendario 2025 proposto dalla famiglia editoriale de La Nazione è certo dimostrazione di condivisione e squadra, nonché di possibilità. È con questo spirito che occorre ringraziare chi ha reso possibile questo regalo ai nostri lettori e cioè la compatta e convinta squadra di sponsor che ha sostenuto e sposato il progetto. Meritano dunque una menzione e un sentito ringraziamento sulle nostre pagine le aziende che hanno collaborato e sono, in ordine casuale: Innocenti Silvano, Supermercato Votino Fedele, Eughenos, AudioMedical Pistoia, Florence One, Cgil Pistoia, Santini Spurgo, Allianz Pistoiassicura, Sensi Vini, Cieffe Odontoiatrica Pistoia, Noleggio Sedoni, Nieri Official Store, Progetto Assistenza, Toscoambiente.