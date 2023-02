Ecco gli autovelox come "deterrente"

Il maggior deterrente per correre meno in auto è indubbiamente quello dei controlli e degli autovelox. Nell’ultimo mese, all’interno del dibattito politico cittadino, se ne è parlato molto soprattutto per le nuove installazioni in arrivo lungo la Porrettana per tenere a freno, in particolar modo, i motociclisti durante l’estate e altre due postazioni sulla Montalese negli abitati di Pontenuovo e Santomato che dovranno essere realizzate a breve per avere un controllo maggiore su di una strada che ha già altre sette colonnine per il rilievo della velocità. Per molti è inteso solo come un modo per far cassa ma, per chi vive in quei luoghi, è indubbiamente un segnale di sicurezza in più.

S.M.