Ecco 325mila euro di contributi per favorire nuova occupazione

PISTOIA

La Fondazione Caript ancora al fianco dei lavoratori e delle imprese, in un momento comunque molto importante e delicato dal punto di vista occupazionale. Grazie al bando "Borse Formazione e Lavoro", sarà possibile ricevere dei contributi fino a 5mila euro per corsi di formazione che possono salire sino a 15mila euro per andare a favorire nuove assunzioni. Il bando, con questo rinnovato spirito, arriva alla 10° edizione ed ha un budget complessivo di 325mila euro destinati a finanziare voucher formativi individuali e a incentivare assunzioni presso aziende o enti del terzo settore. "Con questa iniziativa - sottolinea il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri - diamo la possibilità alle persone di crearsi un futuro lavorativo, acquisendo competenze per trovare un’occupazione che risponda al proprio progetto di vita. Allo stesso tempo, sosteniamo la domanda di lavoro in ambiti, come quelli di cui si occupano in particolare le realtà del Terzo Settore, che sono in espansione a fronte dei bisogni crescenti manifestati a livello sociale". All’interno della cifra complessiva che è a disposizione, 75mila euro sono per finanziare, a favore di residenti in provincia di Pistoia, voucher individuali di importo massimo di 5mila euro per accedere a percorsi di formazione. In questo caso, le iniziative devono essere svolte da enti accreditati, pubblici o privati, in grado di rilasciare titoli accademici o professionali giuridicamente riconosciuti.

Per quanto riguarda il sostegno all’occupazione, invece, ci sono 150mila euro attraverso borse lavoro che sono destinate a favorire assunzioni di residenti in provincia di Pistoia da parte di aziende o enti no profit con sede sul territorio nazionale. I contributi saranno di durata non superiore ad un anno con importo pari al 60% della retribuzione lorda mensile e sino a un massimo di 15mila euro. Infine, il bando prevede la possibilità per enti no profit che operano nel territorio pistoiese di usufruire di un contributo di 600 euro mensili, per non oltre un anno, per coprire anche integralmente il costo di nuove assunzioni, anche part time, di residenti nello stesso territorio. A questa linea di finanziamenti sono dedicati complessivamente 100mila euro. Diventa pertanto una occasione importante di crescita anche per quelle attività associative che, a cose normali, hanno maggiori difficoltà a garantire una stabilità economica verso chi vogliono avvicinare dal punto di vista occupazionale.

red.pt