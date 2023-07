Eccellenze del riciclo C’è anche Serravalle

Ancora una volta Serravalle Pistoiese è stato premiato tra i "comuni ricicloni", un riconoscimento che viene da Legambiente da ormai trenta anni. Dal 1994 l’iniziativa di Legambiente è stata molto più di un premio e di un rapporto annuale ma ha messo in rete decine di soggetti come i consorzi di filiera, le imprese, le associazioni di categoria, gli enti di ricerca con l’obiettivo di supportare i comuni e trovare le soluzioni migliori. Nel 2023 i comuni "Rifiuti Free" sono 629 in tutta Italia, ben 39 in più dell’anno passato e, tra questi, figura Serravalle Pistoiese che spicca tra gli appena 17 comuni toscani che hanno raggiunto importanti obiettivi di raccolta differenziata. Tra i comuni con popolazione tra i 5.000 e i 15.000, al quarto posto, Serravalle Pistoiese che ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari all’ 83,1% e 62 kg all’anno di residuo secco pro-capite.

red.pt