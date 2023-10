Ebike rubate e tanta droga. In manette due giovani

I colpi venivano messi a segno nell’hinterland di Pistoia, tra Firenze, Prato e Lucca. Poi la merce veniva depositata nel magazzino pistoiese. Si trattava di biciclette elettroniche che sul mercato avrebbero fruttato un discreto guadagno. Ma non era questa l’unica attività dei due giovani, perché nel loro deposito i militari hanno trovato oltre 4 chili di droga tra hashish, marijuana e cocaina, per un valore di circa 35mila euro.

Per questo i due sono stati arrestati: si tratta di A. G., trentenne di origine albanese e di un connazionale 25enne, entrambi da anni residenti a Pistoia. I carabinieri di Pistoia erano sulle loro tracce da tempo. Alle prime luci dell’alba del 19 ottobre, nel corso di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica i carabinieri del Nucleo Operativo e della stazione di Pistoia hanno tratto in arresto un venticinquenne di origini albanesi, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere poiché ritenuto responsabile di spaccio di stupefacenti e di numerosi furti di biciclette elettriche di ingente valore, messi a segno tra le province di Pistoia, Firenze, Lucca e Prato, in concorso con un trentenne, anche lui di origini albanesi.

Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno rinvenuto, nelle abitazioni dei due giovani, altre e-bike oggetto di furto e, in un locale nella disponibilità di uno dei due, un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti di diversa tipologia, tra cui oltre 3 chili di marijuana, circa un chilo di hashish e 50 grammi di cocaina, per un valore approssimativo stimato di oltre 35mila euro. Nell’operazione è stato inoltre sequestrato materiale per pesare e confezionare le sostanze. Al termine della perquisizione, dunque, sono scattate le manette anche per il secondo giovane, arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, verosimilmente destinate ad alimentare il mercato locale. Le biciclette, gli stupefacenti e tutto il materiale rinvenuto, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Lunedì mattina, si è svolto l’interrogatorio di garanzia per il 25enne che era stato raggiunto dalla misura cautelare della custodia in carcere, mentre per il 30enne arrestato in flagranza di reato, che era rappresentato dagli avvocati Elena Augustin e Enrico Martini del foro di Prato, il giudice per le indagini preliminari Luca Gaspari ha convalidato l’arresto.

M.V.