È tutto pronto per l’accensione di albero e luci

Con l’accensione dell’albero di Natale in piazza del Duomo e tutte le luminarie cittadine, prevista per oggi, prenderà ufficialmente il via il calendario di eventi natalizi di Pistoia, quest’anno particolarmente ricco di iniziative grazie al progetto "Pistoia Città del Natale" realizzato da Comune e Consorzio Turistico. Una giornata assai animata: dalla Casa di Babbo Natale alla pista di pattinaggio su ghiaccio, dal Mercatino di Natale agli artisti di strada al Bosco incantato. La cerimonia di accensione dell’albero di Natale è fissata per lee 17.30: sarà presente il sindaco Alessandro Tomasi, con il coro "I Grilli cantanti". Alle 15 sarà invece inaugurata nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale "La casa di Babbo Natale".