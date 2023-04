"E tu come stai?", il film dedicato alla vicenda Gkn Con gli occhi di Lorenzo Enrico e Filippo Maria Gori

In arrivo una seconda proiezione pistoiese stasera alle 21 al Circolo aziendale Hitachi per il film "E tu come stai?" diretto da Lorenzo Enrico e Filippo Maria Gori che vede al centro le vicende di fabbrica dei lavoratori Gkn, a partire da quel 9 luglio 2021 quando i vertici aziendali annunciarono l’immediata chiusura dello stabilimento di Campi Bisenzio. L’inizio quello di una lotta che ancora oggi non accenna a spegnersi e che i due registi pistoiesi, padre e figlio, hanno voluto fortemente documentare per quell’urgenza di cronaca e di verità che occorreva restituire alla vicenda, così come già in passato Lorenzo Enrico Gori aveva fatto con altre lotte tutte pistoiesi, vedi le ‘nostre’ Breda, Radicifil o ex Answers. La pellicola racconta lunghi mesi di presidio e di protesta vissuti da vicino fino al gennaio 2022, pur nella consapevolezza che quello non sarebbe certo stato l’epilogo di tutto. "E tu come stai?", titolo del film, trae ispirazione da un dialogo avvenuto tra i Gori e l’operaio e delegato Rsu nonché membro del Collettivo di Fabbrica Dario Salvetti. Dopo il debutto a Pistoia nell’ambito del festival Presente Italiano lo scorso anno e una serie di altre tappe fuori città, il film torna in un contesto ‘di fabbrica’, il circolo Hitachi (via Ciliegiole 77) questo venerdì in una serata a ingresso gratuito, anche se non è sgradito un contributo che andrà a sostenere la lotta dei lavoratori della Gkn. L’iniziativa è di un raggruppamento di partiti e associazioni, l’Alleanza di sinistra composta da Rifondazione Comunista, Sinistra Civica Ecologista, Sinistra italiana, Europa Verde, Pistoia Ecologista e Progressista e Il sole per tutti.