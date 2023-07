È tempo di imprese generative "Sostenibilità è la parola chiave"

Può esistere un’impresa sostenibile che faccia coesistere le pratiche green col benessere aziendale e della comunità esterna? È la domanda che si sono posti Confcommercio Pistoia e Prato e il Gruppo Terziario Donna al convegno che è andato in scena nella serata di mercoledì nell’affascinante scorcio del Giardino d’autore di Palazzo Fabroni a Pistoia, sapientemente coordinato dal direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini. Un interrogativo importante e sempre più d’attualità in un mondo in cui da alcuni decenni i cambiamenti climatici stanno trasformando sempre di più il nostro pianeta.

"Le imprese del terziario sono state messe a dura prova prima dalla pandemia e poi dal conflitto russo-ucraino – ha detto Licia Donatella Messina, prefetto di Pistoia – determinando effetti pesanti sull’economia. Penso che sia fondamentale che attività del terziario e territorio procedano a braccetto nel proprio sviluppo, creando una sinergia che dedichi la massima attenzione alla politica ambientale".

A fare gli onori di casa anche Gabriele Sgueglia, assessore del Comune di Pistoia: "Le imprese hanno un valore sociale fondamentale per il nostro territorio perché possono trasmettere i propri valori e i propri dogmi alla comunità. Le imprese definite erroneamente come secondarie ricoprono a livello sociale un ruolo fondamentale per la città. L’imprenditore, attraverso la tipicità della propria azienda, ha il potere di muovere con numeri importanti il turismo".

“Diventare imprese generative”, il titolo scelto per il convegno, ha stimolato la riflessione di Donatella Moica, presidente del Gruppo Terziario Donna: "Un’impresa che sceglie di diventare generativa sposa un approccio fortemente proiettato al futuro. Stiamo vivendo una transizione della quale dobbiamo essere i protagonisti, generando attraverso l’azienda un progetto lungimirante e a lungo termine. Quanto successo nell’ultimo anno deve farci capire che l’umanità non può più permettersi una catastrofe ambientale, sociale ed economica come quella portata dalla guerra in Ucraina. Il benessere dell’ambiente deve diventare il primo punto da seguire nella lista di obiettivi di ogni impresa e noi come Confcommercio donna abbiamo intrapreso una strada che spero possa portarci il più lontano possibile". Secondo Patrizia Cappelletti, coordinatrice dell’Archivio della generatività sociale e Centro di ricerca dell’Università Cattolica Milano, la riflessione delle imprese dev’essere rivolta anche ad un miglioramento delle condizioni dei dipendenti: "I frenetici ritmi a cui i lavoratori sono quotidianamente sottoposti sta portando ad un distaccamento, le persone lavorano ma fanno fatica a comprendere il senso di ciò che fanno. Un’impresa deve nascere e crescere nelle relazioni, non dando importanza solo al valore economico. I numeri degli ultimi due anni certificano un pericoloso aumento dei licenziamenti sul posto di lavoro, oltre che una crescente stanchezza e una motivazione sempre più bassa".

L’intervento di Francesco Ferrini, docente universitario e presidente del Distretto rurale vivaistico ornamentale di Pistoia, ha invece posto l’attenzione sull’importanza di ambienti di lavoro “green” e sugli effetti benefici che possono avere le piante: "La mancanza di contatto con la natura causa problemi di salute sia fisici che mentali. La sempre più crescente depressione tra i dipendenti porterà a stretto giro di posta ad un forte aumento dell’improduttività. Le piante, sia nelle abitazioni domestiche che negli ambienti di lavoro hanno molteplici effetti benefici, e perciò le imprese devono proiettarsi verso l’ecocentrismo". In chiusura c’è stato anche l’intervento di Gianluca Spampani, presidente di Confcommercio Pistoia e Prato: "La volontà di cambiare deve essere la chiave per impostare il futuro. Solo col cambiamento si può pensare di costruire qualcosa che abbia una stabilità".

Michele Flori