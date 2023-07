E’ partita l’Estate Rover Nazionale Con centocinquanta scout pistoiesi

Sono partiti venerdì mattina per un campo scout itinerante e raggiungeranno più di mille altri scout a Soriano nel Cimino (VT). Sono i centoquindici scout "Rover" di Pistoia che parteciperanno all’Estate Rover Nazionale 2023, organizzata dall’associazione scout laica Cngei, la prima ad essere nata in Italia su ispirazione del fondatore del Movimento Scout, Lord Baden Powell. L’evento, fino al 6 agosto, vedrà protagonisti ragazze e ragazzi tra i 16 e i 19 anni provenienti da tutta Italia. L’evento nasce da lontano ed è stato preparato per oltre due anni da parte dei volontari del Cngei che hanno saputo ascoltare le istanze dei giovani. A fare da lancio alla fase finale di questa avventura, è stato venerdì il 28 luglio, Pistoia e altri 10 punti di partenza, veri e propri trampolini, sparsi in tutta Italia per offrire esperienze variegate, scelte dai ragazzi stessi, e portare la propria voce e il proprio servizio in più luoghi possibili. Cinque giorni intensi trascorsi a ragionare, fare, condividere. A questa prima fase seguirà, a partire dal 1 agosto, il raduno finale previsto a Soriano nel Cimino (Viterbo), per altri 5 giorni: un’occasione per raccontarsi quanto vissuto ma anche e soprattutto per incontrare 100 professionisti, scout e non, in grado di trasmettere i propri saperi ed equipaggiare i ragazzi e le ragazze con quelle competenze che divengono ogni giorno più irrinunciabili per gestire il cambiamento: quello che parte da se stessi e approda nella società. Ospite speciale sara` Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che nel tardo pomeriggio del 4 Agosto farà visita al campo per ispirare i ragazzi e le ragazze presenti. A fare da cornice a questo sforzo, la redazione di un vero e proprio manifesto che i ragazzi scriveranno nel corso dell’evento e nel quale raccoglieranno gli obiettivi da loro individuati come fondamentali da raggiungere rispetto a 4 temi, anch’essi votati da loro: benessere psicologico e relazionale, ambiente, società inclusiva, scuola, formazione e futuro. Il lavoro si concluderà nella serata del 4 agosto quando questo manifesto verrà presentato e commentato dai ragazzi che hanno costruito l’attività con alcuni ospiti ritenuti da loro ispiranti rispetto ai 4 temi discussi. Per l’area di inclusione sociale interverrà direttamente dal palco l’avvocata e attivista Cathy La Torre. Il manifesto verrà consegnato personalmente dai ragazzi durante la serata a Elena Bonetti, deputata e membro della delegazione italiana all’assemblea parlamentare del consiglio d’Europa.

Michela Monti