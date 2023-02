"E noi siamo rimasti senza una parrocchia"

E’ una lettera dai toni disperati quella che cento residenti del quartiere di Vicofaro hanno firmato e inviato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli, ponendogli una serrata sequenza di domande che sono il frutto della non facile convivenza con la comunità della parrocchia che accoglie, da cinque anni, numerosi giovani migranti e di cui tanti aspetti, nel tempo, sono stati già resi noti. Ne riportiamo alcuni brani di quella che è una richiesta d’aiuto a cuore aperto. "A noi è stata tolta la parrocchia, intesa come comunità, non come mura – scrivono i residenti allegando le cento firme –. Non ci parli di urgenze, di Vangelo, di carità cristiana, perchè ormai per Vicofaro sono diventate solo delle ’scusanti’. Cosa c’è che noi non possiamo sapere? Per lei cosa vuol dire accoglienza? Buttare un materasso per terra, non offrire servizi igienici sufficienti o cartoni alle finestre per limitare il freddo? Ha mai visto come vivono, o non le interessa? Non interessano forse i rischi per la nostra salute? Certamente sarà stato informato da Asl e da altri. Si rende conto che in tutta Italia, la situazione di Vicofaro oggi è una realtà pressochè unica? Abbiamo assistito alla trasformazione della nostra chiesa di Santa Maria Maggiore in ostello, pensione, campeggio".

"Il rione di Vicofaro – si legge ancora – è oggi forse l’unico in Italia a essere senza parrocchia e senza un parroco. Come mai la chiesa di Santa Maria Maggiore, pur non avendone i requisiti urbanistici è stata scelta e ridotta in un accampamento? Solo dopo l’ultima ordinanza del sindaco – rilevano i residenti firmatari – si è sentita la sua voce. Questa situazione si protrae ormai da più di cinque anni, oltre ad avere abbrutito l’intero quartiere lo ha reso anche “malfamato“, arrecando così un grave danno a tutti i cittadini residenti, colpendoli nella loro immagine, nel loro decoro, ma anche nel valore commerciale di tutte le proprietà immobiliari della zona. E’ bene precisare che alcuni residenti della zona si sono già attivati tramite i loro legali, per richiedere il risarcimento dei danni . Quello che ci consola è che i cittadini pistoiesi ci stanno dimostrando la loro solidarietà e, come noi, non capiscono e non giustificano come tutto questo sia stato possibile". C’è anche un post scriptum: "Le confessiamo, signor vescovo, che dovendo convivere con questa temibile situazione, abbiamo paura per la nostra incolumità e per quella dei nostri figli".

La risposta di monsignor Tardelli, punto per punto, ha raggiunto ieri, tramite posta elettronica, un rappresentante dei cento firmatari della lettera. Così la Diocesi, da noi interpellata sulla questione, ha risposto invece al nostro giornale: "Il vescovo ha risposto via mail alla lettera che gli è stata inviata recentemente da un gruppo di residenti. Non intende al momento aggiungere altro alle cose che ha già pubblicamente e più volte dichiarato, anche a mezzo stampa".

red.pt.