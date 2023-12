"È l’occasione per dire grazie a tutti i volontari"

La Misericordia l’8 dicembre celebra la festa annuale. Un’occasione per ringraziare i confratelli e le consorelle per l’infaticabile attività e la molteplicità dei servizi che, giorno e notte, svolgono a favore della comunità aglianese e delle zone vicine. La giornata, con la presenza del sindaco Luca Benesperi e della comandante della polizia municipale Maria Pignatiello, inizierà con la messa, nella chiesa di San Piero (ore 11.15), concelebrata dal parroco don Paolo Tofani e dal correttore della Confraternita don Luciano Tempestini. A seguire, deposizione di una corona d’alloro alla lapide che ricorda i soci fondatori della Misericordia e il tradizionale pranzo sociale nella sede della Confraternita. "E’ l’occasione per festeggiare i nostri volontari, accompagnati dai familiari e trascorrere una giornata all’insegna dell’amicizia e dell’allegria – evidenzia il governatore Franco Benesperi –. Vivremo momenti particolarmente carichi di significato, per ringraziarli per il tempo e l’impegno che mettono a servizio del territorio e non solo in ambito sociosanitario, come hanno dimostrato anche in occasione della recente alluvione, mettendosi tempestivamente a disposizione del Centro operativo comunale con grande dedizione. A tutti loro va il sincero ringraziamento da parte del magistrato della nostra Misericordia". I numerosi volontari, opportunamente formati, garantiscono la copertura delle emergenze sanitarie, in convenzione con la centrale unica del 118, il trasporto ordinario degli infermi, anche con mezzi attrezzati, la consegna di farmaci e spesa a domicilio, assistenza a manifestazioni sportive ed eventi di vario genere. Inoltre, un gruppo è impegnato nella gestione dell’Emporio solidale, in collaborazione con la Caritas parrocchiale di San Piero.

Piera Salvi