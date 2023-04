E le associazioni scrivono al sindaco

Tutti contro gli aumenti. Da "Acqua bene comune" a "Alleanza beni comuni" fino a Rifondazione comuni sta, Palomar e Partito comunista. Diversi enti ed associazioni del territorio hanno scritto una lettera aperta al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi per denunciare gli aumenti della Tari, che definiscono "l’ennesimo salasso sulle spalle dei cittadini". "È solo un caso che da quando si parla di Multiutility stiamo subendo rincari delle tariffe Tari? – tuonano le associazioni –. Occorre fare chiarezza e avere un po’ di trasparenza in quanto siamo proprio noi cittadini a doverne pagare il conto".

" Intanto sappiamo per certo che il rincaro è stato deciso dall’Ato Toscana Centro, il cui consiglio è composto proprio da tutti i sindaci dell’area. Le chiediamo cortesemente di essere informati delle proposte fatte da Alia Spa per giustificare un tale rincaro. Che la Multiutility costituisse un modo di far cassa dei comuni a danno dei cittadini, e non lo strumento per effettuare gli investimenti necessari, lo abbiamo affermato ripetutamente – continuano –. Presentare gassificatori e inceneritori come unica soluzione per la gestione e chiusura del ciclo rifiuti rappresenta un’informazione distorta, con questi impianti rimane sempre una quantità di rifiuto, trasformato dagli inceneritori in rifiuto speciale, da conferire obbligatoriamente in discariche speciali. Inoltre gli impianti che si propongono avranno un costo di circa 400 milioni di euro ed una vita di circa 30 anni, con un impatto sulla Tari di circa 13 milioni di euro ogni anno".

Segue la proposta sul potenziamento del porta a porta per riuscire a gestire il costo dei rifiuti. "L’unico modo di ridurre i costi di gestione dei rifiuti è quello di ridurre il quantitativo di rifiuti prodotto è aumentare la raccolta differenziata – concludono –, per trasformare i rifiuti in materia prima seconda: diciamo basta con i costi dei cassonetti ’poco intelligenti’".

M.M.