E’ la sera dei Wicked Expectation Serravalle Rock, weekend di live

La manifestazione dedicata alla lirica è già andata in archivio nelle scorse settimane. Adesso tocca al rock, mentre all’orizzonte si prospetta già lo spazio per il jazz. Un’estate a suon di musica, quella che sta insomma proseguendo a Serravalle. E la Rocca di Castruccio rappresenterà come sempre la cornice all’interno della quale si esibiranno i vari artisti. Ripartendo dal "Serravalle Rock", che prenderà il via proprio oggi. "Siamo pronti ad accogliere gli appassionati del Serravalle Rock – ha ribadito l’assessore al turismo Maurizio Bruschi - stasera organizzeremo la visita alla Torre del Barbarossa e un aperitivo al tramonto a cura del circolo locale".

Ad aprire il primo dei concerti gratuiti previsti dalla rassegna (che si terranno tutti dalle 20.30 in poi) saranno le cantanti Sara Parigi e Cecilia Quaranta (quest’ultima, in arte Talea, è reduce da X-Factor). Una duplice esibizione che farà da apripista a quella della band torinese Wicked Expectation, per poi darsi appuntamento alla sera successiva. Domani toccherà infatti al gruppo The Elephant Man, che precederà il chitarrista belga Thomas Frank Hopper. A scaldare il pubblico nella serata conclusiva di domenica saranno invece i Klidas e gli Endless Harmony, per poi lasciare il palco ai Platonick Dive. In occasione della settima edizione del festival, l’etichetta Vrec pubblicherà il quarto volume della compilation di Serravalle Rock, che verrà distribuita gratuitamente nei tre giorni dell’evento.

Sullo sfondo si intravede però il "Serravalle Jazz", che il mese prossimo tornerà nella "versione 2023": il primo giorno da segnare in rosso sul calendario per gli appassionati del genere sarà il prossimo 27 agosto, quando sul palcoscenico allestito come di consueto a margine della Rocca saliranno i musicisti della BargaJazz Orchestra, diretti da Mario Raja, con il brasiliano Hamilton De Holanda in veste di ospite d’eccezione. Prima del concerto, l’artista sudamericano sarà peraltro il protagonista di un incontro pomeridiano programmato nell’Ex-oratorio della Vergine. Le ventiduesima edizione del festival si chiuderà il 30 agosto, dopo quattro concerti ad ingresso gratuito. Il programma completo verrà reso noto a breve, ma proprio pochi giorni fa l’organizzazione ha anticipato l’esibizione del trombettista Espinoza Grechi Dimitri, che si esibirà nella chiesa di San Michele. I musicofili pistoiesi (e non solo) avranno insomma pane per i loro denti.

