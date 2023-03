"E’ in arrivo un’ondata di sfratti" Senza sostegni sarà dura per tanti

Terz’ultimo posto in Toscana su undici "Lode" (oltre alle 10 province, nel meccanismo per la gestione dell’Erp è un’entità a se stante anche l’Empolese-Valdelsa) con circa il 10% degli alloggi popolari che risultano sfitti perché mancano fondi per la manutenzione straordinaria e che, invece, andrebbero resi nuovamente utilizzabili. E poi l’assenza di dialogo con alcune delle amministrazioni comunali che "non hanno una visione troppo ampia di un’idea futura di sviluppo" fino alla preoccupazione per l’azzeramento di fondi nazionali di contributo affitti e la possibile fine del reddito di cittadinanza. E’ in questo quadro che si ritroverà ad operare per i prossimi quattro anni il riconfermato segretario provinciale del Sunia (Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari) Davide Innocenti che, dopo il congresso dello scorso gennaio, deve puntare il mirino sulle emergenze immediate in un territorio che, numeri e classifiche alla mano, sta vivendo una situazione abbastanza "depressa". Innocenti, i dati della provincia sono stati snocciolati: cosa la preoccupa del futuro? "Per le politiche abitative il problema che si sta manifestando in queste settimane è quello dell’azzeramento del fondo contributo affitti e morosità incolpevole deciso a Roma: nel 2022 in Toscana sono arrivati circa 22 milioni di euro e adesso non ci saranno...