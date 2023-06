E il Pd attacca la Giunta "Propaganda, non fatti"

Le discussioni e le domande dopo il brutto episodio avvenuto nel cuore del centro storico e proprio di sabato sera, stanno coinvolgendo non solo esercenti e cittadini ma sono approdate anche alla politica locale. "Nei prossimi giorni presenterò un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente in merito agli ennesimi fatti di violenza tra minorenni, avvenuti nella notte tra sabato 10 e domenica 11 giugno in Piazza della Sala", ha annunciato Lorenzo Boanini, consigliere comunale del Partito Democratico. "Chiederò all’Amministrazione comunale se le telecamere di videosorveglianza installate, grazie al contributo della regione Toscana, siano funzionanti e accessibili alla polizia Locale e quali azioni il Comune pensa di intraprendere, in vista anche dell’aumento della movida serale nel fine settimana durante il periodo estivo, per tutelare la sicurezza dei cittadini, dei residenti e dei commercianti del centro storico, i quali, sempre più di frequente, sono costretti ad affrontare atti di vandalismo e di violenza", ha detto il consigliere di opposizione.

"Il sindaco, gli assessori e i consiglieri di maggioranza, in questi anni, non hanno perso occasione per sbandierare risultati roboanti in termini di sicurezza e attenzione alla legalità: dispiace dover constatare la distanza tra le loro parole e la situazione reale in città. Per l’appunto, giusto pochi giorni fa sul quotidiano ’La Nazione’ il capogruppo di Fratelli D’Italia Francesco Pelagalli decantava i ’successi’ dell’Amministrazione in termini di sicurezza e vivibilità della città – ha attaccato –: consiglio al collega consigliere di uscire in città e farsi un giro nelle periferie, nei parchi pubblici e per le vie del centro, temo non troverà tutta questa sicurezza e bellezza. Proprio Sicurezza, lavoro e cultura sono state le parole chiave della campagna elettorale di Tomasi nel 2017 – ha concluso Boanini –: a distanza di sei anni i risultati sono impietosi, dimostrando la distanza tra la propaganda e la buona amministrazione".

Gabriele Acerboni