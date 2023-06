E Gammieri rilancia così "Cerchiamo nuovi soci"

Non solo Bruno e De Simone: la pirotecnica conferenza stampa in casa Pistoiese è animata anche e soprattutto da Alessandro Gammieri, già amministratore unico ("dimissionario", specifica) del club nonché amministratore della Holding Us Pistoiese 1921 (le cui finalità sono "dare le necessarie risorse finanziarie al club e dotarlo di infrastrutture idonee"). E’ lui a parlare a lungo delle questioni societarie, partendo dalle perplessità destate dal prezzo a cui è stata acquistata la Pistoiese: 10mila euro, a fronte dei 250mila corrisposti dalla Digimark Group alla famiglia Ferrari (oltre a un aumento di capitale di 300mila euro, ndr) appena un anno e mezzo fa. "Non c’è nessun motivo per meravigliarsi – commenta –: prima la società era tra i professionisti, ora no. Abbiamo ereditato debiti di lunga scadenza e siamo incorsi in delle perdite per provare a salvare la categoria. Il valore di una società si fa in funzione di strutture e convenzioni, che non ci sono, oltre a debiti e crediti. E, bilancio alla mano, la Pistoiese ha una perdita di 467 mila euro – prosegue – con le rate del mutuo ’covid’ ereditato da pagare, e altri costi emersi successivamente. Mentre per i crediti, ci sono i contratti di sponsorizzazione pluriennali e parte del ricavato della cessione di Di Biase. A marzo abbiamo incassato la prima tranche – rileva – i restanti 250mila euro saranno corrisposti dalla Juventus a titolo di premio, nell’annualità 202425. Altri parametri – tuona – sono fuorvianti".

Dunque Gammieri rinnova la sua ’offensiva’ nei confronti della vecchia Holding, facendo l’elenco dei pochi soci ’buoni’: "Ecco chi ci ha sostenuto – snocciola –: Giancarlo Iacoviello (ex presidente Us, ndr), Simone Coppini, Barbara Finocchi, Riccardo Caramelli, ("Se la nuova Holding vorrà, potrebbe portare avanti il lavoro sulle infrastrutture", dice), Stefano Campanella, Fabio Dani. E ovviamente Vannino Vannucci, che ha garantito una sponsorizzazione pluriennale con i medesimi importi della serie C".

Pochi, a detta sua. Così si è arrivati alla cessione: "Un percorso fisiologico partito mesi fa a seguito della scarsa partecipazione – ribadisce – un solo soggetto non può addossarsi tutte le spese. 20 soci non servono, ne bastano 34 che partecipano. E per questi le porte sono aperte. Abbiamo avviato i contatti con i vecchi soci attivi per verificare la loro volontà di continuare a esserci vicini. Ci sono anche altre trattative, dentro e fuori dal territorio, ma la precedenza va ai pistoiesi. Tra pochi giorni il quadro sarà completo – conclude – e la nuova compagine sceglierà le figure di riferimento per Holding e Us".

Alessandro Benigni