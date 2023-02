"È emergenza ungulati" Le strade più pericolose

di Saverio Melegari

I cervi lungo la Sp5 Montalese oppure i cinghiali sulla Sp19 che collega Casalguidi a Quarrata perché si appostano all’interno del parco di Villa La Màgia in cerca di cibo. Ma gli ungulati fanno paura anche lungo la Marlianese e nella valle del Reno percorrendo la Ss66 Modenese, fra Le Piastre e Pontepetri. Nell’annoso argomento, molto delicato, della sicurezza stradale irrompe lo studio che Coldiretti Toscana ha redatto per tutta la regione alla luce dell’ultima tragedia che si è consumata nel Mugello dove un uomo ha perso la vita dopo aver urtato un cinghiale.

E la mappa che emerge, a grandi linee, collima con quella che è la pericolosità rilevata – a livello statistico – per incidenti a pedoni e chi si muove in bicicletta. Il problema degli animali selvatici, però, si è ulteriormente ampliato di recente con la necessità, per questi ultimi, di lasciare spesso il proprio habitat naturale e ritrovarsi in pianura alla ricerca di cibo. Il 2022 si è chiuso con numeri record, purtroppo: negli ultimi quattro anni siamo a 67 incidenti con feriti o morti causati dagli ungulati. La nostra diventa così la prima regione italiana per numero di incidenti provocati da animali selvatici.

"Anche a Pistoia l’abnorme numero di animali selvatici – spiega Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti – rappresenta una minaccia costante alla sicurezza di automobilisti, motociclisti e ciclisti. Cinghiali, cervi, daini, caprioli non devastano solo i raccolti o ‘abbattono’ interi impianti di vasetteria nei vivai, ma sono un pericolo per la circolazione stradale, per le aree urbane e per la salute pubblica".

Come detto i cervi sono presenti in gran numero sulla Provinciale 7, nel comune di Montale, piuttosto che i cinghiali dalle parti di Valenzatico o lungo via Firenze sempre a Quarrata. Sulla Marlianese il tratto maggiormente pericoloso è quello all’altezza del lago Nievole e poi la montagna nella Valle del Reno. I cinghiali oramai hanno superato i 300mila esemplari e sono impauriti da siccità e da predatori, come il lupo, in forte aumento che li minaccia e li spinge verso la pianura oltre alla facile disponibilità di cibo nei centri abitati. Allargando l’orizzonte, occhi puntati nel Pratese sulla Provinciale 325 e la 2 da Vernio a Fossato. Sul versante aretino, la via Libbia, la Ss71 e la provinciale Palazzo del Pero. In provincia di Lucca la Lodolina, la Pesciatina e poi le vie Romana e di Sant’Alessio, mentre in Versilia il viale dei Tigli a Viareggio e la variante Aurelia. "La presenza di ungulati e predatori è una delle principali cause dell’abbandono delle nostre campagne e delle nostre montagne – conclude Tesi – aree spesso difficili in cui fare agricoltura è diventato impossibile ed insostenibile con conseguenze per tutti".