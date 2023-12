È emergenza abitativa in provincia: "Il disagio cresce, i contributi no". Scatta la protesta con raccolta firme

"Il disagio abitativo è un’emergenza in costante crescita, in Toscana e nella realtà pistoiese". Non ha usato mezzi termini il segretario del sindacato Sunia di Pistoia e Prato, Davide Innocenti, nel definire i motivi che hanno portato al lancio di questa campagna per la petizione popolare sul diritto all’abitare. Il suo commento durante un incontro, tenuto ieri nella mattinata al circolo Arci di Capostrada, al quale ha partecipato insieme al padrone di casa Riccardo Trallori anche l’onorevole Marco Furfaro del Pd. "La situazione – ha detto ancora Innocenti – è nettamente più compromessa a seguito dell’azzeramento del fondo per il contributo affitti e per il contrasto alla morosità incolpevole che il Governo Meloni ha attuato. A questo si aggiunge che la risposta degli alloggi Erp non è sufficiente. A fronte di 1.085 domande nella provincia di Pistoia, nel 2022 solo 35 nuclei familiari hanno trovato una risposta positiva. Serve un cambio di passo delle politiche nazionali su questo tema".

Il numero degli sfratti e le richieste di esecuzioni sono cresciute vertiginosamente in provincia di Pistoia così come attestato dai report dello scorso anno: oltre 778 le richieste di sfratto a Pistoia, il 269% in più rispetto al 2021. Per la misura del contributo affitti le domande arrivate nel 2022 da parte dei cittadini di Pistoia sono state circa 600, per un fabbisogno complessivo di un milione e quattrocentomila euro che le risorse statali e regionali sono riuscite a coprire circa per metà fino all’anno passato. "Il Pd ha presentato poche settimane fa le sue proposte per il diritto alla casa – ha commentato Furfaro –, ponendo ancora al centro della sua azione politica il diritto all’abitare, per troppo tempo lasciato ai margini del confronto interno alla sinistra. La destra di Meloni, come primo atto, ha deciso di tagliare risorse già esigue del fondo per il contributo affitti e la morosità incolpevole. I tagli per il contrasto all’emergenza abitativa e sul comparto della sanità pubblica testimoniano l’idea di società che ha la destra. Inutile che il sindaco Tomasi racconti che il Governo ha sbagliato: governano loro, non altri, alzi la cornetta e faccia reinserire quelle risorse subito, visto che siamo in fase di dibattito sulla legge di bilancio prossima". Dura anche la presa di posizione di Trallori. "La destra ha deciso coscientemente di abbattere il nostro ’stato sociale’ – ha commentato –, di colpire le persone più fragili, dalla sanità fino al diritto alla casa. Dai dati del Sunia il fabbisogno di interventi manutentivi nel pistoiese è di 20 milioni di euro, sette dei quali andrebbero investiti immediatamente. Contesto nel quale la destra pistoiese si dice contraria a quanto fatto da quella nazionale. Ma l’inflazione e i costi energetici aumentano, rendendo ancora più precaria la vita di tanti nostri concittadini".

Gabriele Acerboni