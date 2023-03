È bufera in Provincia Un buco da 5 milioni La Corte dei Conti chiede subito correttivi

Un terremoto (figurato) ha scosso i bilanci dell’amministrazione provinciale di Pistoia, dopo il pronunciamento della Corte dei Conti che ha ravvisato nei dell’ente "gravi irregolarità contabili". Nel documento ufficiale redatto dalla Corte dei Conti si parla di oltre 5 milioni di euro di "buco" calcolati sulla base dei resoconti del 2017, 2018 e 2019. Nella relazione ufficiale della Corte dei Conti si legge appunto: "Nei bilanci 2017, 2018 e 2019 è stata rilevata la non corretta determinazione della quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità (oltre 5 milioni di euro in tutti e tre i bilanci, n.d.R.) e, nell’esercizio 2019, la non corretta quantificazione della parte destinata ad investimenti e della quota accantonata al fondo contenzioso. Conseguentemente è stata rilevata una non corretta determinazione del risultato di amministrazione effettivo, con l’accertamento di un disavanzo effettivo, anziché di un avanzo effettivo, come accertato dall’Ente". In sostanza, la corte dei Conti ha rilevato che l’ente invece di avere un avanzo di circa 172mila euro nelle sue casse come dichiarato, ha invece un disavanzo (il, appunto, "buco") di circa 5 milioni di euro suddiviso nei tre anni. Come definito dalla stessa Corte dei Conti si tratta di un "disavanzo di natura gestionale"...