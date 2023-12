È ancora caos viabilità: "I lavori dureranno giorni"

Altri momenti , anche se sarebbe meglio dire ore, di rallentamenti e traffico intenso in entrata e uscita da Pistoia. La situazione ieri non è andata al collasso, ma poco ci è mancato, come invece è successo nella giornata di martedì, quando la maggior parte delle grandi arterie, seguite a ruota dalle vie cittadine limitrofe, si è intasata rendendo un inferno gli spostamenti sui mezzi a motore. L’origine del problema è stata individuata nei lavori di asfaltatura in superstrada. Solo alcune centinaia di metri ma in un punto cardine: infatti la zona interessata è tra la rotatoria della Vergine e lo svincolo di Pistoia Sud, comprendendo quello dell’autostrada e i principali accessi e uscite dalla città. Negli orari caldi è facilmente ipotizzabile quello che è andato a realizzarsi martedì e che ieri si è replicato, seppur in tono minore: situazioni da bollino rosso, variante al nero.

Non sono mancate osservazioni su questi lavori di asfaltatura da parte dei cittadini e dei consiglieri della minoranza. Lorenzo Boanini (Pd) ha interpellato sindaco e assessori chiedendo chiarimenti. Quello che ha lasciato stupiti gli automobilisti, che non hanno fatto mancare commenti critici sulle pagine cittadine dei social, oltre alla scelta sulla tempistica dei lavori in questione anche e soprattutto la mancata informazione, assente nell’approssimarsi ai tratti interessati e presente solo in corrispondenza di questi. In buona sostanza l’automobilista quando vede il cartello dei lavori in corso già si trova imbottigliato a ridosso degli stessi, senza possibilità di scegliere un percorso alternativo anche questo comunque non segnalato.

"Questi lavori rientrano nella convenzione stipulata con Anas che li sta eseguendo e sono pagati dal comune in quanto il tratto è ancora sotto sua competenza – spiega Alessio Bartolomei, assessore alla mobilità, viabilità e infrastrutture –. Questo per metterlo a norma affinché sia ripreso in carico da Anas, così com’era prima del 2008. I lavori dureranno 5 o 6 giorni ancora – annuncia –, adesso in direzione nord, poi verso sud". In merito all’assenza di informazioni sui lavori Bartolomei specifica che "nell’ordinanza avevamo scritto ad Anas di apporre adeguata segnaletica, ma hanno sottovalutato la cosa perché, prevedendo solo il restringimento di carreggiata, non valutavano un impatto così grosso".

Gabriele Acerboni