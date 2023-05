E Altan disegna per i più creativi

Un personaggio, oppure un animale oppure ancora un soggetto che nella ‘vita vera’ poi non esiste, ma che in quel mondo parallelo che è la fantasia riesce ad animarsi. Succede grazie alla mente magica dei creativi che riescono a dar forma seppur solo nell’immaginario talvolta all’impossibile. A loro, a quelle ‘menti magiche’, è rivolto l’appello del concorso "Disegnato da Altan" e promosso dal circuito Pistoia Musei che nella sede di Palazzo Buontalenti sta ospitando già da un po’ la bella mostra dedicata al disegnatore ‘babbo’ di personaggi come la Pimpa o Cipputi. In cosa consiste? Semplice: chi lo vorrà potrà raccontare il personaggio frutto della propria fantasia, fornendo una breve descrizione delle sue caratteristiche e delle storie ricorrenti di cui è protagonista. Raccolte tutte le candidature (entro il 4 giugno) partirà dunque una selezione che servirà a scegliere il soggetto più originale. Quello, infine, sarà disegnato da Altan con penna e colori. Il vincitore riceverà il disegno originale realizzato e firmato da Francesco Tullio Altan con l’interpretazione artistica del personaggio. Per partecipare al concorso occorre riempire il relativo modulo scaricabile dal sito www.pistoiamusei.it con i dati e le informazioni del personaggio. Per chi ancora non avesse avuto occasione, la mostra "Altan, Cipputi e la Pimpa. Il mondo com’è… e come dovrebbe essere" resterà visitabile fino al 30 luglio prossimo.