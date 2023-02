"Dystopia", una esilarante esplosione di idee

Non semplice danza né teatro tradizionale, semmai un cocktail di forte impatto non solo tra queste arti, ma anche tra musica, teatro d’oggetti e fisico, arte visiva. Assistere a una performance dei Poyo Rojo, così come accadrà domani (mercoledì 15 febbraio) alle 21, al Teatro Manzoni, significa prender posto e sgomberare la mente, lasciandosi letteralmente travolgere da quel che accade sul palco. È un debutto regionale quello di "Dystopia" nuovo spettacolo realizzato dalla compagnia argentina più acclamata degli ultimi tempi che con il precedente spettacolo sta girando da circa quindici anni in oltre trenta paesi del mondo, con una media di centoventi rappresentazioni all’anno. La libertà totale, formale, estetica e politica dello spettacolo precedente è la ragione dell’entusiasmo internazionale che continua a suscitare e questa libertà è il fulcro intorno al quale la compagnia ha ancorato la nuova creazione. "Dystopia" è un’esilarante esplosione di idee che si susseguono senza sosta. Ambientato in uno studio televisivo, nel quale gli interpreti attraverso l’assurdo e grazie alla risata invitano gli spettatori a prendere le distanze dal pessimismo insito nel genere distopico.

Due giornaliste di un programma di informazione, brillanti e amichevoli, parlano di un mondo fantastico, privo di conflitti e opposizioni, un mondo nel quale ogni tentativo di pensare in modo critico viene neutralizzato da un generale consenso ovattato. Un universo che ricorda il mondo dolciastro e ansiogeno del film "Truman Show" di Peter Weir, in cui però protagonista assoluto è il corpo, al tempo stesso catalizzatore e oggetto medesimo della narrazione, con l’uso di un linguaggio che permette di esplorare l’eccesso fino al parossismo, provocando una risata che libera lo spirito delle sue inquietudini. Lo spettacolo si inserisce nella sezione danza del cartellone promosso dai Teatri di Pistoia. I biglietti sono in vendita ai prezzi di 15 (ridotto) e 18 euro (intero), 8 euro per i possessori Giovani Card o Carta dello studente della Toscana. La biglietteria del Manzoni è aperta oggi e domani dalle 16 alle 19 e un’ora prima dello spettacolo la sera stessa. Possibilità di acquisti anche on line su www.bigliettoveloce.it. Per chi volesse inoltre, dal 1 febbraio è possibile votare Atp Teatri di Pistoia al concorso di Art Bonus indetto dal Ministero della Cultura, collegandosi a www.artbonus.gov.itartbonus.gov.itconcorso2023 e selezionando tra i progetti Associazione Teatrale Pistoiese.

Teatri di Pistoia sta portando a Pistoia e provincia (in quattordici spazi complessivi) prosa, danza, musica cameristica e sinfonica, teatro ragazzi, spaziando tra i generi, tra linguaggi contemporanei e della tradizione, cercando di dialogare con le diverse esigenze del pubblico. Art Bonus è una utile legge dedicata a imprese e singoli cittadini che stabilisce che chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura può godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta.

l.m.