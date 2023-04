Due volate da sogno Esordienti con le ali

Un 25 Aprile trionfale per i giovani esponenti pistoiesi della categoria esordienti di ciclismo. Ieri infatti sui traguardi di Donoratico e di Albergo in provincia di Arezzo, sono arrivate le prime vittorie stagionali per Giuseppe Seminara esponente della Polisportiva Milleluci di Casalguidi e per Emanuele Tarabori della Via Nova. Entrambe le vittorie in volata in gare con partenza unica (1° e 2° anno assieme). Seminara che aveva ottenuto fino a ieri un secondo posto, si è affermato nella località della Costa Etrusca con uno sprint autorevole davanti al tandem del V.C. Empoli formato da Migheli e Luci.

Quanto al campione provinciale pistoiese 2022 Tarabori (prima del successo per il quattordicenne del Via Nova un 5° posto) la vittoria ottenuta in modo perentorio su Roggi e Dasoli. Da segnalare nella gara allievi di Donoratico il 2° posto dell’allievo Francesco Matteoli (Team Valdinievole) e il 5° dell’esordiente del primo anno Duccio Menici, tesserato sempre per la stessa società.

Ecco la classifica.

ARRIVO (Donoratico):

1)Giuseppe Seminara

(Pol. Milleluci Casalguidi);

2)Migheli;

3)Luci;

4)Bersani;

5)Pierazzuoli.

ARRIVO (Albergo):

1)Emanuele Tarabori (Via Nova); 2)Roggi;

3)Dasoli;

4)Moroni;

5)Nieri.

Antonio Mannori