Due milioni e mezzo per edilizia sociale, strade, scuola e sport

Esprime soddisfazione l’assessore comunale al bilancio Giacomo Buonomini dopo l’approvazione del bilancio preventivo 2023, con investimenti per 2,5 milioni sui capitoli di territorio, efficienza e economicità nella spesa corrente, approvato dal Consiglio Comunale di San Marcello Piteglio nell’ultima seduta."E’ un bilancio che guarda all’efficienza della spesa – commenta Buonomini – e a mettere a valore importanti investimenti per il territorio. Sul fronte della spesa corrente (circa 10,5 milioni) si confermano tutti i servizi erogati dal Comune con la stessa intensità, ma con un’ottimizzazione della spesa, grazie a interventi di economie mirate, per assorbire i costi sempre molti elevati dell’energia e dei materiali. Gli investimenti previsti sono oltre 2,5 milioni di euro (circa un quarto dell’intero bilancio), così destinati, per sommi capi:interventi sul territorio ed efficienza edilizia sociale 1.125.000 euro; strade e viabilità 235.000; edilizia scolastica 800.000; digitalizzazione integrata della struttura 230.000; impianti sportivi (compresi interventi risparmio energetico) 90.000.

Le altre risorse sono destinate a cimiteri, chiese e centri civici e investimenti sulla farmacia comunale. Il primo bilancio preventivo del nuovo mandato mostra un dato importante: nel 2023 il rapporto tra costo del personale e spesa corrente è infatti calato". Sono state costituite tre commissioni, assegnate rispettivamente a Franco Del Re, con il voto favorevole di Carlo Vivarelli, a Lorenzo Mucci e ad Andrea Pierazzi.

Andrea Nannini