Due giorni per scoprire il più antico splendore

È tempo di far entrare la bellezza, di scoprire luoghi di antico fascino grazie all’iniziativa delle Giornate Fai di primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese che quest’anno, nella sua trentunesima edizione, si svolgerà sabato 25 e domenic a 26 marzo. Tra le tante iniziative in programma che riguarderanno un totale di quattrocento città italiane per settecentocinquanta luoghi d’arte, due investiranno la nostra provincia. Il Gruppo Fai Pistoia-Montagna Pistoiese partecipa infatti a queste giornate con due tipologie di visite sul territorio, con l’obiettivo di permettere al visitatore di immergersi nello splendore dei territori pistoiesi. Sorprenderà trovare anche la ex chiesa di San Jacopo in Castellare, vicino alla Biblioteca Forteguerriana, di recentissimo restauro e ancora non aperta al pubblico nelle opzioni di visita di questa due-giorni: si parte sabato con ingressi a gruppi permessi dalle 15 alle 18 (ultimo gruppo alle 17.30) e si prosegue domenica con orari 9.30-13 e 14.30-18.30.

Per entrambe le date il ritrovo è nell’attigua piazzetta delle Scuole Normali. La visita, che non richiede prenotazione, ed è accessibile a tutti, sarà condotta dai volontari del locale Gruppo Fai. Tracce della ex chiesa si ritrovano intorno al 1100, ma è quasi certo che la datazione sia addirittura precedente. Grazie ai recenti lavori di recupero strutturale e di restauro artistico, grazie al Comune di Pistoia e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, oggi è possibile ammirare una parte degli affreschi originari, gli esiti degli scavi archeologici e il sapiente lavoro architettonico che ha salvato la struttura da un collasso praticamente certo. Potervi accedere nelle Giornate del Fai è certamente un’occasione preziosa, dal momento che la struttura (nelle intenzioni prossima a divenire polo culturale) aprirà al pubblico presumibilmente dopo l’estate.

Ma c’è anche un altro bene, di proprietà privata, che apre le porte al pubblico per la prima volta (nella sola giornata di domenica, riservato agli iscritti Fai e con obbligo di prenotazione su faiprenotazioni.fondoambiente.it) ed è il Palazzo Reali Vannucci, già Palazzo Celli, affacciato su via Abbi Pazienza. Il Palazzo nasce probabilmente intorno alla metà del XVII secolo per volere della famiglia Celli, assumendo l’attuale aspetto in seguito ai rinnovamenti settecenteschi. Sviluppato su tre piani, ha al suo interno decorazioni con fasti di stucco e pitture classicheggianti il cui stile richiama i lavori realizzati presso la biblioteca Fabroniana e l’Oratorio dei Filippini.

Per il Reali-Vannucci sono previste visite al mattino, ore 9.30-13, e nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18; presenti barriere architettoniche. Per chi lo desiderasse, è possibile associarsi al Fai anche in loco. Ritrovo dieci minuti prima della visita in via Abbi Pazienza 12.

l.m.